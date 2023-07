Météo : qu'est-ce que le derecho, ce phénomène météorologique qui pourrait frapper l'est de la France ce mardi

Plus d’une vingtaine de départements, principalement sur la moitié est du territoire, sont placés en vigilance orange canicule et orages ce mardi 11 juillet par Météo-France. Ils pourraient être frappés par un «derecho», un phénomène très particulier de vents et orages très violents.

Un phénomène très rare en France. En cette période de fortes chaleurs qui frappent tout le territoire métropolitain, 22 départements, allant de l’Auvergne à l’Alsace, sont en vigilance orange canicule et orages ce mardi. Météo-France prévoit des orages et fortes pluies en fin de journée sur l’est de la France, accompagnés de fortes rafales de vent allant jusqu’à 130 km/h très localement.

#Orages localement très virulents à partir du début d'après-midi du nord Auvergne à l'Alsace. Gros #grêlons, violentes rafales de #vent, intensité pluvieuse importante.



Deuxième salve en soirée attendue du sud-ouest au nord des Alpes.



Ces phénomènes météorologiques pourraient vite se transformer en un «derecho» d’après Keraunos, l’Observatoire français des tornades et orages violents. Ce phénomène, assez courant en Amérique du Sud mais très rare en Europe, désigne un orage très puissant qui se déplace de façon droite, d’où le nom qui désigne «droite» en espagnol.

«Un derecho n’est pas un phénomène météorologique en tant que tel, mais la qualification d’un orage venteux», a confié David Dumas, prévisionniste pour Keraunos, au Parisien.

Ce fameux «derecho» pourrait donc frapper l’est de la France, du Massif central à la Suisse jusqu’en Allemagne. Des «orages violents, pouvant présenter un caractère exceptionnel» pourraient se développer «dans l’après-midi, particulièrement entre le nord de l’Auvergne […] jusqu’au sud de l’Alsace», a expliqué Météo-France sur son compte Twitter.

De «fortes chutes de grêle» sont également prévues, avec des grêlons de plusieurs centimètres de diamètre.