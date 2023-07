Salaire : le SMIC horaire français est-il le meilleur d'Europe en 2023 ?

En France, le SMIC est fixé à 1747,20 euros bruts par mois. Est-ce suffisant pour placer le pays en tête en Europe, en prenant en compte le taux horaire.

Depuis le 1er mai 2023, le Smic est à 1 747,20 euros bruts par mois pour 35 heures de travail hebdomadaire, une hausse de 2,22 %, comme le précise un arrêté paru au Journal officiel le 27 avril 2023. Le taux horaire est donc de 11,53 euros bruts.

La France fait partie des pays dont le taux horaire est l’un des plus élevés en Europe, selon le dernier rapport annuel de l'Institute for Economic and Social Research (WSI). D’après eux, il existe une dichotomie des salaires entre les pays d'Europe occidentale et les pays d'Europe du Sud et de l'Est.

En effet, sept pays proposent un salaire minimum légal supérieur à 10 euros de l'heure : le Luxembourg (13,80), l'Allemagne (12), la Belgique (11,85), les Pays-Bas (11,75), l'Irlande (11,30), la France (11,27) et la Grande-Bretagne (11,14).

À l’inverse, dans certains pays, le taux horaire peut descendre en dessous des trois euros comme la Serbie (2,65), la Macédoine du Nord (2,48), la Bulgarie (2,41), l’Albanie (1,64), la Moldavie (1,19) et l’Ukraine (1,18).