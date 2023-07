Tarn : un chauffard sans permis roule à vive allure et provoque une course-poursuite pour fêter la fin de son célibat

Un jeune homme de 28 ans a roulé sans permis de conduire et a été contrôlé positif à l'alcool en plein centre-ville de Castres. Poursuivi par les policiers, il a pris des sens interdits et des ronds-points à contresens avant d'être finalement interpellé.

Une fête qui se transforme en course-poursuite dangereuse. Un homme âgé de 28 ans a comparu ce lundi 10 juillet au tribunal correctionnel de Castres (Tarn) pour une série de délits routiers, commis la veille.

Le mis en cause, a expliqué qu’il «fêtait la fin de son célibat» en allant passer à la soirée à Toulouse avec deux de ses amis, comme l'a rapporté La Dépêche. En rentrant, il a pris le volant du véhicule d’un de ses amis, malgré le fait qu’il avait consommé de l’alcool et qu’il n’avait plus de permis.

Une fois à Castres, vers 6h du matin, l’individu a été confronté à un contrôle de police. Son taux d'alcoolémie a alors été contrôlé à 1,34 grammes d’alcool dans le sang. Sous le coup d’un placement en garde à vue, le jeune homme a pris la fuite.

«C'est à cause de l'alcool»

Le mis en cause a traversé la ville à très vive allure, n’hésitant pas à emprunter des ronds-points à contresens et prendre des routes en sens interdit. Le chauffard a également roulé sur un trottoir, évitant deux piétons.

Dans sa fuite spectaculaire de plus de 30 minutes, l’homme a fini par être immobilisé après avoir percuté un poteau électrique. Il a été interpellé par les forces de l’ordre alors qu’il tentait de prendre à nouveau la fuite, mais à pied cette fois-ci.

Lors de sa comparution, le prévenu s’est justifié : «J’ai stressé, et puis c’est à cause de l’alcool». Il a été condamné à 12 mois de prison dont six avec un sursis probatoire de deux ans comprenant une obligation de soins et de travail. «Il n’y aura pas d’autres avertissements, la prochaine fois vous partez en prison», a averti la magistrate.