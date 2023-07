14-Juillet : 45.000 policiers et gendarmes mobilisés jeudi et vendredi soir, annonce Gérald Darmanin

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé «un dispositif exceptionnel» pour les soirées des 13 et 14 juillet. 45.000 policiers et gendarmes seront mobilisés, un effectif similaire à celui mis en place durant les émeutes.

Une présence policière renforcée. Ce mercredi 12 juillet, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a détaillé le dispositif de sécurité pour les festivités des 13 et 14 juillet en France. À l'exception de quelques communes, la très grande majorité des villes et villages de France seront en fête.

Au total, 130.000 policiers et gendarmes seront mobilisés. Pour les soirées, ce sont 45.000 membres des forces de l'ordre qui seront déployés partout en France. Un déploiement qui reprend «le même modus operandi que lors des émeutes» avec les effectifs du Raid, du GIGN, de la BRI et des blindés de la gendarmerie. De même, la CRS 8 sera déployée à Lyon, comme lors du week-end du 1er et 2 juillet.

➡ Afin de marquer le quart de siècle symbolique du partenariat unissant l’Inde à la France, le défilé aérien du #14Juillet accueillera trois Rafale indiens, ayant pris part cette année à de multiples exercices bilatéraux. pic.twitter.com/vQQgcu4Ux4 — Armée de l'Air et de l'Espace (@Armee_de_lair) July 12, 2023

«Ce que nous cherchons à éviter, c'est la résurgence de ces épisodes de violences», a souligné Gérald Darmanin devant la presse. Avant de poursuivre : «Cela passe par des mesures d’anticipation, comme la lutte contre les mortiers et par une présence renforcée des policiers et gendarmes dans les rues.»

Les Tramways et bus stoppés à partir de 22h

Comme durant les nuits d'émeutes, les bus et tramways ne circuleront plus à partir de 22h dans «toutes les grandes zones urbaines» en France. Toutefois, les lignes de métro et RER circuleront normalement pour ces deux soirées.

Le ministre a rappelé que depuis le 9 juillet dernier, la vente, le port et le transport de mortiers d'artifices sont interdits pour les particuliers. «Ces mesures ont montré leur grande efficacité car depuis le 27 juin, ce sont plus de 150.000 mortiers et feux d'artifice illégalement détenus qui ont été saisis par les forces de l'ordre».

Enfin, 34.000 sapeurs-pompiers seront de garde pour ces soirées en cas de dégradations ou d'incendies liés aux feux d'artifices.