Canicule : quelles sont les «20 actions essentielles» que les députés EELV réclament «d’urgence» pour «passer l’été» ?

Face au risque d’«emballement climatique» cet été, les députés d’Europe Écologie-Les Verts (EELV) ont réclamé ce mercredi 12 juillet la mise en place de «20 actions essentielles».

«L'adaptation» au réchauffement climatique «n'est plus un choix, c'est une nécessité». Par ces mots, la présidente du groupe écologiste à l’Assemblée nationale, Cyrielle Chatelain, a mis en garde le gouvernement ce mercredi à travers un «plan d’urgence», prévoyant «20 actions essentielles» pour lutter contre le risque d’«emballement climatique» cet été.

En effet, les élus EELV ont plaidé dans un premier temps pour «l'adaptation de l'habitat» avec un vaste plan de rénovation thermique globale. Pour «passer l'été», ils ont demandé dès à présent des «améliorations» en subventionnant les protections solaires (brise-soleil, volets) et en les rendant obligatoires en cas de travaux d'envergure par les copropriétés. Pour «renvoyer les rayons du soleil», ils ont appelé à «repeindre en blanc tous les bâtiments publics» et à inciter le privé à en faire autant.

Dans les écoles, ils ont également réclamé la végétalisation de 100% des cours de récréation d'ici à 2035. Côté transports, le groupe écologiste veut réguler la circulation automobile dans les métropoles pendant les pics de chaleur, avec l'abaissement de la vitesse, et la circulation alternée ou interdite dans les zones les plus exposées. Il a aussi souhaité la mise en place de «solutions de climatisation raisonnable des transports en commun» pour renforcer leur attractivité face à la voiture.

«Financer l’adaptation»

Mais EELV ne s’est pas arrêté là. Dans un second temps, les 23 députés écologistes ont réclamé une adaptation des conditions de travail aux fortes chaleurs avec le lancement d'une négociation interprofessionnelle sur le sujet et l'introduction d'un «droit de retrait dès 33 degrés dans le Code du travail». L'Insoumise Caroline Fiat a également proposé mardi un droit de retrait en cas de canicule, en insistant sur les professions exposées : BTP, ouvriers agricoles, etc.

Concernant l’accès à l’eau, les élus EELV ont proposé «d'interdire l'arrosage des golfs en cas de sécheresse de niveau 2 et 3». Ils plaident également pour l'interdiction des «mégabassines», les retenues d'eau d'agriculteurs contre lesquelles des élus écologistes avaient protesté à Sainte-Soline (Deux-Sèvres), lors de la manifestation du 25 mars marquée par de violents affrontements entre des manifestants et les forces de l'ordre.

Enfin, pour «financer l'adaptation», ils ont proposé d'abonder de deux milliards d'euros supplémentaires le fonds vert, destiné aux collectivités. A noter que la Première ministre Elisabeth Borne, avait promis d'ajouter 5 milliards d'euros supplémentaires à la hausse déjà prévue de 2 milliards en 2024, afin de doubler le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la France et tenir les objectifs pour 2030.