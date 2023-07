Disparition d'Émile, 2 ans et demi, dans les Alpes-de-Haute-Provence : où en est l'enquête ?

Quatre jours après la disparition d'Émile, 2 ans et demi, à Vernet dans les Alpes-de-Haute-Provence, les recherches n'avaient toujours pas abouti, ce mercredi matin.

L'angoisse monte à Vernet, une petite commune des Alpes-de-Haute-Provence, où Émile, 2 ans et demi, est porté disparu depuis samedi 8 juillet. Une disparition signalée par ses grands-parents chez qui il venait d'arriver en vacances.

Après les battues de dimanche et lundi, l'enquête a été resserrée mardi sur le hameau du Haut-Vernet, complètement bouclé par les gendarmes : les 30 bâtiments composant le bourg ont été totalement visités, 12 véhicules fouillés, les 25 habitants entendus et 12 hectares méticuleusement ratissés.

Au total, 80 gendarmes issus des brigades départementales ou du peloton de haute montagne (PGHM) ainsi qu'une dizaine de militaires spécialisés dans le débroussaillage et les sapeurs de la Légion ont été mis à contribution mardi, avec plusieurs équipes cynophiles et un hélicoptère en soutien.

L'enquête entre dans sa seconde phase

Après cette phase de récolte d'informations, qui va se poursuivre mercredi, l'enquête va passer dans une seconde phase, d'exploitation de ces données, a expliqué mardi le procureur de la République de Digne-les-Bains, Rémy Avon : ce sera un «temps plus long», a-t-il averti, évoquant une «masse considérable d'informations» recueillies, notamment au niveau téléphonique.

S'agissant de la ligne téléphonique dédiée aux investigations, elle a déjà reçu 1.200 appels.

Le nombre d'enquêteurs va être renforcé, passant de 15 à 20, et la cellule d'enquête va désormais devenir une cellule «nationale», lui permettant de disposer de moyens scientifiques et techniques élargis.

Lundi, malgré l'élargissement du périmètre de recherches, Marc Chappuis, préfet des Alpes-de-Haute-Provence, avait indiqué lors d'un point presse que l'enfant n'avait toujours pas été «localisé».

«En 48h, l’enfant aurait dû être retrouvé s’il était dans le périmètre indiqué», avait-il expliqué. «Concrètement, on arrête les battues. On reste présent sur le terrain. On déploie des moyens spécialisés à la recherche de traces et d’indices et on répond aux besoins de l’enquête judiciaire», avait précisé Marc Chappuis.

«toutes les hypothèses restent d’actualité»

Selon le procureur de la République de Digne-les-Bains, Rémy Avon, qui avait donné une conférence de presse ce dimanche soir au Vernet, le petit garçon aurait été aperçu par deux témoins samedi, en fin d'après-midi, dans une rue proche du domicile des grands-parents.

Originaire de La Bouilladisse, dans les Bouches-du-Rhône, Émile jouait dans le jardin de ses grands-parents après sa sieste. Ces derniers s'étaient aperçus de son absence lorsqu'ils l'ont cherché, en vain, pour l'emmener faire une excursion en voiture.

D'après de premiers éléments ressortant de deux témoignages, l'enfant a quitté «le lieu de résidence de ses grands-parents» et a été vu «dans une rue descendante par deux personnes.

«Les recherches ont porté sur un périmètre de cinq kilomètres autour de la maison des grands-parents», avait alors complété le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, Marc Chappuis.

«Des visites domiciliaires (dans le hameau) ont été effectuées, elles n'ont pas donné d'élément probant dans un sens ou un autre», avait-il également relevé.

IMPORTANT DISPOSITIF DEPLOYé

À peine l’alerte donnée, un important dispositif de recherches avait été déployé incluant une cinquantaine de gendarmes et sapeurs-pompiers appuyée par des hélicoptères, des drones et des équipes maitre-chien, selon nos confrères de La Provence.

‼️#AppelàTémoins lancé après la disparition à #Vernet samedi 8 Juillet du petit #Émile 2 ans ⬇️ pic.twitter.com/Z7JExQJKxB — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) July 9, 2023

En parallèle, une enquête «disparition inquiétante de mineur» a été confiée à la section de recherches de Marseille, avait indiqué Rémy Avon. La brigade de recherche de la gendarmerie de Digne-les-Bains avait publié un avis de recherche sur les réseaux sociaux.

En revanche, les critères de l'alerte enlèvement ne sont toujours pas réunis, a expliqué le procureur de la République de Digne-les-Bains, lundi.