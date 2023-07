Loto : un Marseillais remporte plus de 2 millions d’euros et près de 135.000 en plus grâce à une erreur du buraliste

L’homme jouait depuis des années la même grille constituée des dates de naissance de ses enfants. [JOEL SAGET / AFP ] Partager Tweet

Par CNEWS -

Le sexagénaire a empoché, le 19 juin dernier, un jackpot de 2 millions d’euros à Marseille avec les chiffres qu’il jouait depuis des années. Une grille victorieuse. Alors qu’il jouait depuis des années la même grille constituée des dates de naissance de ses enfants et une autre composée de chiffres choisis avec son père, un Marseillais est devenu l’heureux gagnant d’un méga jackpot de 2 millions d’euros, en juin dernier. A 61 ans, le nouveau millionnaire a également empoché 133.418 euros de plus. «Je suis allé chez mon buraliste, j'ai rempli mes grilles et quand il les a passées à la machine, il m'a dit que j'avais oublié de cocher le numéro chance. Je lui ai dit de cocher le 3 et il n'a pas fait attention, il m'a mis le 2 !», a-t-il confié à La Provence. Après avoir rectifié l’erreur du buraliste et refait une grille aux alentours de 19 heures, le sexagénaire a pu constater sur le site de la Française des Jeux (FDJ) que tous les numéros surlignés étaient les siens. Sur le même sujet Finistère : après avoir gagné 100 euros au loto il décide d’acheter des tickets de grattage et remporte 1 million d’euros Lire «La présentatrice a dit qu'il n'y avait qu'un gagnant, sur le web ! Ça a été un coup de bambou», a-t-il reconnu. Reçu lundi dans les locaux de la FDJ, le Marseillais a la possibilité de bénéficier d’atelier sur la gestion de patrimoine. Pour l’heure, il n’a pas vraiment changé de vie et continue de travailler.