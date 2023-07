Météo du 14-Juillet : quel temps fera-t-il ?

À l’approche des festivités du 14-Juillet, le soleil continue de dominer le ciel français. Néanmoins, dès ce jeudi, la France se situera entre une dépression et un anticyclone tropical. Une situation qui pourrait impacter les villes proches de la Manche pour cette journée de fête nationale.

Alors que le beau temps continue de régner sur l’ensemble du territoire, les températures devraient rester estivales à l’approche de la fête nationale du 14-Juillet. Toutefois, la France se situera, dès ce jeudi 13 juillet, entre une dépression proche des îles britanniques et un anticyclone tropical. Cette dégradation météorologique touchera plutôt le côté nord du pays et essentiellement les villes proches de la Manche.

Et ces conditions instables devraient impacter le quart nord-ouest du pays durant la journée du vendredi 14 juillet. De ce fait, le temps devrait être pluvieux sur les côtes bretonnes, notamment à Brest et Cherbourg-Octeville (20 °C).

Ailleurs, les maximales devraient être comprises entre 26 °C et 32 °C sur la moitié nord. On devrait enregistrer 25 °C à Rouen, Reims et Rennes, 27 °C à Metz, 28 °C à Strasbourg et Paris et jusqu’à 29 °C à Tours, selon les prévisions de Météo-France.

Par ailleurs, les températures devraient dépasser le seuil des 30 °C, synonyme de journée très chaude, sur une large partie du sud. Les maximales devraient être comprises entre 30 °C et 35 °C.

Dans le détail, on devrait enregistrer 30 °C à Montpellier et Perpignan, 31 °C à Marseille et Tarbes et 32 °C à Toulouse.