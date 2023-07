Week-end du 14 juillet : voici les prévisions de trafic de Bison Futé

Les grands axes routiers seront très chargés à partir de ce jeudi pour ce week-end prolongé. Samedi 15 juillet est classé rouge sur les routes et autoroutes en France.

Partir le plus tôt possible, c'est le conseil de Bison Futé pour ce long week-end. D’après les prévisions du centre national d’information routière, les routes pour ce week-end du 14-Juillet s'annoncent très chargées. Et les difficultés devraient débuter dès ce jeudi.

L’organisme préconise de «quitter ou traverser l’Île-de-France et les grandes métropoles» dès ce jeudi, le plus tôt possible, afin d'éviter la saturation des axes routiers principaux le lendemain. Si ce n'est pas possible, le mieux est de prendre le volant très tôt, avant 6h du matin.

Pour les automobilistes qui ont la possibilité de partir jeudi, la circulation sera très difficile en Île-de-France, classée rouge dans le sens des départs. Par ailleurs, la circulation devrait ralentir à partir de 14h sur l’A10 vers l’Espagne via Bordeaux. De même pour l'A6 et l’A7, qui seront chargées jusqu’à la Méditerranée dès la matinée.

A partir de vendredi 14 juillet, le quart nord-ouest du territoire sera classé orange, toujours dans le sens des départs. Il sera difficile de circuler dans la région parisienne dès 6h du matin. L’A10 encore une fois sera très chargée, en particulier entre Orléans et Tours, ainsi que l’A7 entre Lyon et Marseille et l’A13 jusqu’à Caen.

Les routes et autoroutes seront également très embouteillées ce samedi, journée classée rouge dans toute la France dans le sens des départs, avec une saturation de l’A10, l’A31, l’A63, l’A7, l’A9 et l’A61.

Dimanche sera une journée embouteillée dans le sens des départs mais également dans le sens des retours. Ce sera le premier chassé-croisé des vacances, avec des ralentissements au niveau des péages d’Île-de-France, classée rouge.

Comme pour les départs tout le week-end, il est vivement conseillé de partir très tôt le matin afin d’éviter les pièges des embouteillages.