14-Juillet : la ville de Saint-Raphaël se met aux couleurs de la France

À compter de ce vendredi 14 juillet, jour de fête nationale, plus de 30 bâtiments administratifs, culturels, sportifs et monuments patriotiques de la ville de Saint-Raphaël (Provence-Alpes-Côte d’Azur) vont arborer les couleurs de la France. Une volonté du maire LR, Frédéric Masquelier, de montrer fièrement l’attachement de sa ville à la nation.

«Nous devons affirmer notre fierté d’être Français». À l’approche de la fête nationale du 14-Juillet, la ville de Saint-Raphaël (Provence-Alpes-Côte d’Azur) va profiter de cet événement pour afficher fièrement les couleurs de la France. À cette occasion, plus de 30 bâtiments administratifs, culturels, sportifs et monuments patriotiques de la commune vont arborer les couleurs du drapeau français : bleu, blanc, rouge.

De plus, plus de 750 drapeaux sont offerts par la municipalité aux habitants «pour orner leur habitation aux couleurs de la Nation». Par ailleurs, des casquettes spécialement créées par la ville seront mises à disposition des administrés.

Pensée il y a un an, cette action, mise en place par le maire LR de la ville et président d'Estérel Côte d'Azur Agglomération, Frédéric Masquelier, vise à montrer avec fierté l'appartenance et l'attachement de cette commune de 35.000 habitants à la patrie de manière durable.

«J’avais imposé, il y a déjà près d’un an, à toute association qui perçoit de l’argent public par le biais de subventions, de participer à toutes les commémorations patriotiques (…) partant d’un simple constat : dans d’autres pays, il y a des villes qui sont pavoisées et des gens qui participent pleinement à ces commémorations et qui n’ont aucune gêne à arborer les couleurs de leur pays», a fait savoir l’édile à CNEWS.

«Ce sera une occasion d’en faire une grande fête populaire»

Alors que l’unité nationale est «challengée, défiée et mise à mal» ces dernières semaines, voire ces derniers mois, Frédéric Masquelier souhaite à travers cette initiative que cette journée soit célébrée fièremement.

«Ce sera l'occasion d’en faire une grande fête populaire où on est heureux de se rencontrer et de mettre en avant le fait que l’on est Français puisque c’est l’esprit du 14-Juillet et cela depuis son origine», a-t-il ajouté.

Évoquant un «véritable problème d’intégration de la population qui a une double-appartenance dans la mesure où il n’y a pas d’assimilation», l'édile estime que, pour rétablir cette unité nationale, «tout passe par le fait de dire que l’on aime son pays ou que l’on aime le pays dans lequel on habite».

Concernant le programme de cette journée de fête nationale, une prise d'armes sur l'esplanade Delayen est prévue. Celle-ci laissera place, par la suite, à un défilé «inédit sur le territoire».

«Plus de 120 hommes de la 1ere compagnie de combat du 21e Régiment d'infanterie de marine (Rima) prendront part, en chantant, à un défilé pédestre, tandis que 50 véhicules du 21e Rima (dont des GRIFFONS), des sapeurs-pompiers, des Comités Communaux Feux de Forêts et de la 36e division du Texas poursuivront ce défilé», peut-on lire dans un communiqué de la mairie.