14-Juillet : pour Éric Dupond-Moretti, «si certains souhaitaient gâcher la fête, la justice sera au rendez-vous»

Alors que les festivités du 14-Juillet commencent dès cette soirée de jeudi, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti a mis en garde les éléments perturbateurs qui souhaiteraient faire des manifestations illégales.

Les célébrations du 14-Juillet seront-elle sous haute tension ? C’est ce qu’appréhendent le gouvernement et les communes, dont plusieurs ont annulé leurs festivités prévues pour l’occasion. À cet effet, 43.000 policiers et gendarmes ont été mobilisés en France pour les soirées du jeudi 13 et vendredi 14 juillet.

Ce jeudi, devant le ministère de la Justice, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti a évoqué «une fête que nul ne doit pouvoir gâcher, sous quelque prétexte que ce soit» : «La violence n’a aucune place dans notre société», a-t-il déclaré.

Face aux risques de débordements dans la lignée de celles survenues au début du mois de juillet, après la mort de Nahel, l’adolescent tué par un policier, le ministre de la Justice a promis que les perturbations ne resteraient pas impunies : «Si d’aventure, certains souhaitaient gâcher la fête, je veux dire de façon solennelle et claire que la justice sera au rendez-vous des obligations qui sont les siennes», a-t-il prévenu.

Éric Dupond-Moretti a tenu à féliciter la justice pour avoir «montré qu’elle était au rendez-vous», annonçant avoir fait aux magistrats une demande, dans une dépêche qui sera diffusée dans quelques heures : «J’ai redemandé (...) une réponse rapide, systématique, et ferme», a-t-il précisé.