14-Juillet : voici le programme détaillé du défilé militaire sur les Champs-Élysées

Comme tous les 14-Juillet, un défilé militaire aura lieu sur les Champs-Élysées. Cette année, ce dernier aura pour thème «les forces morales de la France». Voici le programme de la journée.

Un rendez-vous annuel pour la Fête nationale. Le traditionnel défilé militaire du 14-Juillet sera cadencé à la minute près et comptera cette année trois nouveautés.

Outre les troupes françaises, près d’une quinzaine de pays seront représentés durant le défilé. Parmi eux, l’Inde, invité d’honneur de ce 14-Juillet et avec qui la France célèbre cette année le 25e anniversaire du partenariat liant les deux pays. Des troupes venues de lycées militaires africains seront aussi mises à l’honneur et défileront aux côtés de celles des écoles militaires françaises.

Deux heures de défilés et présentations militaires

Le départ du défilé aura lieu au pied de l’arc de Triomphe, place de l’Etoile. Les troupes seront inspectées par les officiers généraux dès 9h30. Le président de la République est attendu sur place dès 10h, il se rendra place de la Concorde par l’avenue de Friedland.

A 10h15, le défilé militaire débutera par les honneurs rendus à Emmanuel Macron par les 1er et 2e régiments d’infanterie de la Garde républicaine. Attendu par beaucoup, le défilé aérien débutera à 10h33.

Viendront ensuite les défilées des troupes indiennes et des troupes mises à l’honneur puis ceux des hélicoptères, des troupes motorisées, des troupes montées. A 11h51, débutera l’animation finale qui sera un hommage musical au 80e anniversaire de la médaille de la Résistance, de la disparition de Jean Moulin, mais aussi de la création du Conseil national de la Résistance et du Chant des partisans.

Le défilé se terminera par le départ d’Emmanuel Macron à 12h05.

Trois nouveautés pour ce 14-Juillet

Cette édition 2023 du défilé du 14-Juillet sera marquée par trois nouveautés. La première est la participation de plusieurs pays partenaires de la France au Sahel, comme le Canada ou l’Allemagne, qui avec les Français composeront un chœur de 80 musiciens qui donneront le ton musical du défilé, jusqu’à l’arrivée de la Patrouille de France.

Deuxième nouveauté, le défilé d’un détachement de 78 membres de la Direction générale de l’armement (DGA). Enfin, le bataillon de Joinville composé de plus de 200 sportifs de haut niveau défileront également pour la première fois.

En marge de ce traditionnel défilé du 14-Juillet, les spectateurs pourront rencontrer les militaires dans la Cour d’honneur des Invalides mais aussi sur son esplanade et dans ses jardins. En plus de cela, ils pourront aller découvrir, entre 10h et 18h, les métiers de l’armée de Terre et des Sapeurs-pompiers de Paris place de la Nation, ceux de la Marine nationale à l’Hôtel de ville et l’armée de l’Air et de l’Espace, dans le parc André-Citroën.