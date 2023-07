Transition écologique : le gouvernement va lancer une plate-forme pour faciliter la location de voitures électriques

Attendue depuis plusieurs mois, l’offre de location de voitures électriques proposée par l’exécutif sera lancée à l’automne 2023 via une plate-forme, selon une annonce de la ministre de la Transition Écologique Agnès Pannier-Runacher faite ce jeudi 13 juillet.

C’était une promesse de campagne du président. «Nous déploierons une offre abordable de véhicules électriques (…) en mettant en place des mécanismes de leasing pour accompagner les ménages les plus modestes», avait affirmé Emmanuel Macron en mars 2022.

A l’automne 2023, le gouvernement lancera ainsi une plate-forme dédiée à la location de voitures électriques. Afin de rendre les véhicules propres plus attractifs et plus accessibles, «ce leasing social» permettra aux foyers modestes de réserver une voiture en location pour cent euros par mois. L’offre sera «en particulier pour les Français qui travaillent dans les zones rurales et les zones périphériques», a précisé la ministre de la Transition Énergétique Agnès Pannier-Runacher.

Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition Énergétique. #Les4V @AgnesRunacher pic.twitter.com/bQcANTMlub — Telematin (@telematin) July 13, 2023

Augmentation du bonus écologique, prime à la conversion… Ce nouveau dispositif vient étoffer les offres d’aides à l’acquisition de véhicules électriques. En outre, il vise à soutenir la conversion de la filière automobile française, avec un objectif de deux millions de voitures électriques produites en France à horizon 2030.

Mais d’après un parlementaire, il s’agit d’un véritable «mouton à cinq pattes». «La voiture doit être électrique, construite en France et coûter moins de 100 euros par mois ? Aucun véhicule de ce type n’existe actuellement. Ou alors ca va couter cher aux finances publiques», a-t-il précisé dans les colonnes du Parisien.