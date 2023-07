14-Juillet : pour la première fois, des agents de la SNCF vont défiler sur les Champs-Elysées

Ce vendredi, à l'occasion des célébrations du 14-Juillet, une délégation d'agents SNCF réservistes opérationnels défilera pour la première fois sur les Champs-Elysées.

Aux côtés des différents corps militaires et de police défilant traditionnellement pour le 14-juillet, une délégation inédite fait son apparition cette année : celle des agents SNCF. Pour la première fois, 49 réservistes opérationnels issus de tous les métiers du ferroviaire prendront part à l'événement.

Dans un communiqué publié mercredi 12 juillet, la SNCF a exprimé sa «grande fierté» d'être la première entreprise a participé à cet événement national. Parmi plus de 1.000 agents réservistes opérationnels évoluant au sein de l'entreprise, 59 sont mobilisés pour cet événement mais 49 défileront. Trois d'entre eux ont été désignés suppléants et sept autres accompagnants.

Ce #14Juillet, 49 agents de la SNCF défileront sur les Champs-Elysées. C’est la toute première fois qu’une entreprise participe à cet évènement national !





Issus de tous nos métiers, nos réservistes opérationnels porteront haut les couleurs du Groupe.



On vous les présente ! — Groupe SNCF (@GroupeSNCF) July 12, 2023

Ces femmes et ces hommes «représenteront les "Armées Directions" et services suivants : armée de Terre, Marine nationale, armée de l'Air et de l'Espace, Gendarmerie nationale, Légion étrangère, Service de l'énergie opérationnelle». Ils ont été désignés en mai dernier et ont suivi un entraînement, au fort de Vincennes en juin puis au camp de Versailles Satory en juillet.

Sur Twitter, l'entreprise a partagé de brefs portraits, notamment celui de Romain, DRH adjoint pour SNCF Réseau en Normandie et engagé dans la Marine nationale. Guillaume, conducteur de train et gendarme, doit lui aussi faire partie de la délégation, de même qu'Ambre, 20 ans, membre de la Garde Républicaine et plus jeune réserviste de la SNCF sélectionnée.

Le 5 juillet dernier, Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF, et Sébastien Lecornu, ministre des Armées, ont renouvelé la «convention de soutien aux politiques de réserve» qui fait de la compagnie ferroviaire un «partenaire de la défense nationale». Ce partenariat «a pour objet de promouvoir la réserve opérationnelle au sein de l'entreprise [...] et d'encourager l'engagement de ses collaborateurs».