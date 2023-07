14-Juillet : pourquoi les pionniers de la Légion portent-ils une barbe, un tablier et une hache ?

Les pionniers de la Légion étrangère sont reconnaissables à leur longue barbe et à leur tablier en cuir. Ce 14 juillet, sur les Champs Élysées, ils défileront également avec une hache sur l’épaule. Mais pourquoi portent-ils tous ces attributs ?

La barbe

Les pionniers combattaient au plus près de l’ennemi et ce sont eux qui montaient à l'assaut en premier. Par conséquent, leur espérance de vie était très faible. Ils avaient ainsi l’autorisation de ne pas se raser la barbe avant de partir au combat, et ils revenaient barbus lorsqu'ils survivaient. En outre, les conditions de travail et d’hygiène ne leur permettaient pas toujours de se raser.

La hache

Gantés de blanc, les pionniers de la Légion étrangère illustrent la tradition du légionnaire «soldat-bâtisseur» et la hache était leur outil de travail. Ils l'utilisaient pour briser les obstacles dressés par l'ennemi et construire des ponts, des tranchées, ou encore des habitations.

Le tablier en cuir

Lors des défilés, les pionniers portent également un tablier de cuir de buffle. Autrefois, cette pièce de couleur fauve avait pour fonction de protéger les sapeurs des éclats de bois, mais aussi de limiter les risques d'éventration en cas de chute.