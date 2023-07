14-Juillet : une soirée de fête nationale plus calme que les années précédentes

Selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, on note «une baisse importante des dégradations» par rapport à l'année 2022. Moins de 100 personnes ont été interpellées à travers la France, selon un bilan provisoire.

Des festivités sans insécurité. C'est ce dont s'est félicité le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur les réseaux sociaux, après une nuit du 14-Juillet très calme partout en France. Selon un premier bilan, 96 personnes ont été interpellées, un nombre similaire à la soirée précédente et qui témoigne d'un apaisement global des tensions qui émaillaient le pays depuis la mort du jeune Nahel, il y a moins de trois semaines.

«Les fêtes populaires, les concerts et les feux d’artifice ont pu se dérouler partout en France avec une baisse importante des dégradations par rapport à 2022. On le doit à nos forces de l’ordre, à leur présence et aux nombreux contrôles préventifs effectués. Merci à eux», s'est exprimé le pensionnaire de Place Beauvau sur Twitter.

Toujours selon le ministère de l'Intérieur, 255 véhicules ont été incendiées, contre 423 l'an passé, soit une baisse de 40% des actes de dégradations.

Alors qu'un arrêté interdisait le port, l'achat et la vente de mortiers d'artifice, les forces de l'ordre ont tout de même noté 51 usages à leur encontre. Toutefois, ce nombre est en très forte baisse comparativement à 2022, où il grimpait à 333. Dans la même logique, sept policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers ont été blessés cette année, contre 21 l'année dernière.

Pour rappel, Gérald Darmanin avait mis en place un «dispositif exceptionnel» avec près de 45.000 policiers et gendarmes, ainsi que 38.000 sapeurs-pompiers mobilisés pour cette soirée du 14-Juillet.