Météo : dix départements en vigilance orange orages, les Alpes-Maritimes restent en vigilance orange canicule

Météo-France a placé 10 départements en vigilance orange orages du Massif-Central jusqu'à la Haute-Saône, tandis que les Alpes-Maritimes restent placés en alerte pour un épisode de canicule.

Il faudra être prudent pour ce week-end du 14-Juillet qui se poursuit ce samedi. Dans son bulletin matinal, Météo-France a placé 10 départements en vigilance orange pour les orages qui frapperont le centre et l'est de la France.

Les territoires concernés sont la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, la Loire, le Rhône, l'Ain, la Saône-et-Loire, le Jura, la Côte-d'Or, le Doubs et la Haute-Saône. La région Bourgogne-Franche-Comté avait déjà subi de lourds orages ce mardi 11 juillet, avec plus de 38.000 éclairs et impacts de foudre détectés.

#vigilanceorangeOrages @meteofrance place la #CotedOr en vigilance orange. Des orages circuleront dès ce matin avec dégradation plus marquée l'après-midi où ils pourront se montrer particulièrement actifs avec possibles pluies intenses, rafales de vent (60/80km/h) et grèle pic.twitter.com/br5b9cQspF — Préfet Bourgogne-Franche-Comté, Préfet Côte-d'Or (@Prefet21_BFC) July 15, 2023

Météo-France parle ainsi d'un «épisode pluvio-orageux d'été nécessitant un suivi particulier compte-tenu du risque de phénomènes violents (rafales, grêle, précipitations intenses sur une courte durée) et de forts cumuls de précipitations.» Localement, des «précipitations intenses de 30 à 40 mm sur de courtes durées» pourront se produire, avec des «rafales de vent entre 60 et 80 km/h», voire entre 90 et 100 km/h.

Dans le sud-est du pays, le département des Alpes-Maritimes reste en vigilance orange canicule. Le mercure devrait dépasser les 35°C dans l'après-midi, tandis que les températures se fixeront entre 22 et 26°C «en fin de nuit sur le littoral».

«Une chaleur marquée va encore se maintenir plusieurs jours sur le sud-est du pays, voire s'accentuer au cours de ce week-end et en début de semaine prochaine», alerte toutefois Météo-France dans son bulletin.