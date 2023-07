Voitures électriques : la France va tester un système de recharge tout en roulant sur autoroute

À partir du mois de septembre, les premiers tests seront réalisés pour, peut-être, réaliser une utopie technologie : réussir à recharger un véhicule électrique en roulant sur autoroute. Plusieurs systèmes prometteurs sont à l'étude et permettraient de limiter le coût des batteries riches en matériaux rares.

Vers un futur bond technologique sur nos autoroutes. Dès l'automne, des tests seront effectués sur plusieurs routes en France avec pour objectif, la recharge de véhicules électriques en mouvement. Deux technologiques vont être mises à l'épreuve et pourraient permettre, dans un futur proche, de rouler plus longtemps et avec des batteries de taille réduite.

Le premier, c'est un système par induction constitué de bobines magnétiques positionnées sous la chaussée. Le second, un rail inséré au ras du bitume et qui permet aux véhicules de se brancher au réseau électrique depuis le sol.

Has dynamic wireless charging solved EV range anxiety?





Read the article below by @automotiveworld to find out:https://t.co/CJrdoRO3Pn





Journalist - Will Girling pic.twitter.com/IlgTknUtfl

— Electreon (@Electreon) July 5, 2023