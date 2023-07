Mort de Jane Birkin : l’iconique sac à son nom

L’actrice et chanteuse Jane Birkin est décédée ce dimanche 16 juillet à l'âge de 76 ans. L’anglaise préférée des Français a marqué l’histoire de la mode avec le mythique sac Birkin d’Hermès.

Une légende de la mode. Jane Birkin vient de s’éteindre à l’âge de 76 ans, selon les informations du Parisien. Muse de la chanson et du cinéma, elle l’était aussi celle de nombreux créateurs de mode. C’est elle la source d’inspiration de l’éternelle et indémodable sac Birkin d’Hermès.

Le fruit d’une rencontre

L’iconique Birkin est née d’une rencontre sur un vol Paris-Londres entre Jane Birkin et Jean-Louis Dumas, président de la maison Hermès de 1978 à 2006. Tandis que la jeune femme croule sous les affaires, elle fait tomber son agenda Hermès au sol. Amusé, son voisin lui recommande de garder ses effets personnels dans des poches fermées. «Je lui ai répondu : “Si seulement Hermès mettait des poches’’ et il a répliqué : “Je suis Monsieur Hermès et je vais mettre des poches pour vous."» a-t-elle déclarée chez l’Officiel en 2010.

Le duo commence alors à discuter afin de créer le sac de rêve de la jeune actrice. Un modèle pratique pour transporter son essentiel de jeune maman. Sa fille charlotte étant âgée de 10 ans à l’époque.

©STAN HONDA / AFP



Sans le savoir, Jane Birkin vient de créer un sac emblématique dont le succès ne démord pas. «Il l’a fait pour moi et vu le résultat il m’a demandé s’il pouvait le commercialiser en mon nom. J’ai été très flattée et j’ai dit oui» avait-elle confié à Konbini en 2019.

Un objet de fascination

Le sac d'Hermès est le premier it-bag nommée d’après une célébrité et créé par la personnalité même. Chaque pièce est unique, fabriquée à la main et signée par le même artisan.

Il est facilement reconnaissable par sa forme évasée, ses deux pièces de cuir cousues ensemble, son rabat et ses deux anses rigides. Il est disponible dans une dizaine de coloris et différentes matières, du cuir lisse au daim, en passant par le crocodile, le velours, ou encore l'autruche. Il existe cinq tailles différentes : 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm et 45 cm.

Cette œuvre d’art ravit toutes les modeuses célèbres : mannequins, créatrices de mode ou encore influenceuses sont conquises. Kate Moss, Georgina Gio, Cardi B ou encore Jennifer Lopez se l’arrachent chaque année. Il se murmure que la chanteuse et créatrice de mode Victoria Beckham possèderait plus de 100 sacs Birkin dans sa collection personnelle.

L'accessoire de mode a trouvé sa place dans la pop culture à travers la série culte Sex And The City. Alors que le personnage de Samantha admire un Birkin, le vendeur de chez Hermès lui rappelle qu’elle doit obligatoirement s'inscrire sur une liste et qu'il faudra au moins cinq ans d'attente avant de l'obtenir. «Pour un sac ?» s'exclame alors Samantha. Le vendeur rétorque alors cette réplique culte «Ce n'est pas un sac, c'est un Birkin».

La quête du Graal

D’une rare qualité, il ne faut pas de moins de 48h de travail à un artisan pour concevoir cet it-bag. Le sac Birkin d'Hermès est très convoité, mais quasiment inaccessible. C'est en partie la raison de la légende.

Afin d’obtenir le Saint Graal, la patience est de rigueur. En effet, il est nécessaire de s'inscrire sur liste d'attente pour acheter un Birkin et de répondre à des conditions strictes. Rien de plus logique étant donné que l'accessoire n'est pas fabriqué en grande quantité et qu’il est très demandé.

Au fil des années, le Birkin s'est avéré être une forme d'investissement, et la valeur de ce sac ne cesse d'augmenter. À noter que le sac Birkin le plus cher au monde, le Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Birkin 30, s'est vendu près de 340 000 euros aux enchères Christie's en 2011.