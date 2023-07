Béziers : l’ADN des chiens désormais utilisé pour lutter contre les déjections canines

Chaque chien devra dorénavant avoir un passeport génétique à Béziers (Hérault), et ce, pour lutter contre la prolifération des déjections canines.

Une première en France. Un arrêté déposé en sous-préfecture, le 12 mai 2023, oblige le fichage ADN des chiens pour circuler dans l'hypercentre de Béziers (Hérault), révèle France Bleu Hérault.

«L’expérimentation de deux ans peut donc commencer», a annoncé le maire biterrois, Robert Ménard, dimanche 16 juillet, au micro de la station publique.

L'objectif affiché de cet arrêté est de lutter contre la prolifération des déjections canines non-ramassées dans le centre de Béziers.

Des amendes de 38 à 122 euros

Les propriétaires de chien ne pouvant fournir le passeport génétique de leur animal s'exposeront à une amende de 38 euros, montant à 122 euros s'ils ne ramassent pas les déjections.

«Je n’en peux plus de toutes ces crottes», a déclaré Robert Ménard, qui invite les habitants de Béziers à se manifester pour procéder gratuitement au prélèvement salivaire de leur chien, et obtenir ledit passeport. «Il faut initier cela. Pas uniquement à Béziers. Toutes les communes sont concernées, il faut sanctionner pour que les gens se comportent bien».

«En Espagne , Italie, et Grande-Bretagne, des villes comme Valence ont obligé les propriétaires à aller chez leur vétérinaire pour obtenir ce relevé génétique de leur chien. Cela ne prend que cinq minutes et c'est efficace. Valence nous a confirmé avoir baissé considérablement le nombre de déjections», a conclu Robert Ménard, qui promet une «certaine souplesse» pour les touristes et les non-biterrois.

En 2016, un arrêté similaire avait été retoqué au tribunal administratif de Montpellier, par l'ancien sous-préfet Christian Pouget car trop attentatoire aux libertés. Cette fois-ci, Robert Ménard tient sa victoire.