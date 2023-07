Assurance auto : tout savoir sur la fin de la vignette verte annoncée pour avril 2024

La suppression de la vignette verte d’assurance pour les automobiles et les motos sera effective le 1er avril 2024, selon une annonce du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin lundi 17 juillet. Sa dématérialisation présenterait des avantages économiques, environnementaux et pratiques pour les usagers et les forces de l’ordre.

Un document papier obligatoire depuis 1986 prochainement numérisé. Ce lundi, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé la fin de vignette verte d’assurance pour les automobiles et les motos dès le 1er avril 2024.

Pour simplifier la vie des Français, nous avons proposé avec @BrunoLeMaire de supprimer la vignette verte automobile et moto dès le 1er avril 2024. Les assurances des véhicules seront contrôlées par les forces de l’ordre au moyen d’un fichier auquel ils auront directement accès. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 17, 2023

Un fichier des véhicules assurés en remplacement

Le ministre de l'Intérieur a indiqué après le Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) de ce lundi que «tout sera désormais enregistré par les assurances dans un fichier». Le basculement d’un document papier à une numérisation de l’assurance automobile et moto pour chaque usager est en marche.

Depuis 2016, les sociétés d'assurance travaillent sur un fichier des véhicules assurés (FVA), rendu accessible pour les forces de l’ordre en 2019. Après quelques années de mise en place, ce fichier va donc devenir la norme sur le plan national pour chaque véhicule assuré.

La fin de l’amende pour défaut de vignette

Le premier effet bénéfique pour les usagers de la route sera de mettre fin à l’amende de 35 euros donnée aux conducteurs ne présentant pas une vignette valable en cas de contrôle routier.

Les contraventions dressées pour les propriétaires de véhicule oubliant de changer leur vignette tous les ans vont ainsi disparaître.

Du côté des forces de l’ordre, la numérisation de ce dispositif va permettre de lutter contre la falsification de l'attestation assurance, en forte augmentation ces dernières années.

UN INTÉRÊT ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE

Cette mesure va permettre d’éviter l’envoi de 50 millions de documents administratifs aux automobilistes français dès 2023. Alors que le coût d’envoi d’une vignette est estimé à 1,36 euro par automobiliste assuré, en comprenant l’impression, le conditionnement et l’envoi de la carte, une économie minimale de 60 millions d’euros par an devrait être réalisée.

Au-delà de l’aspect économique, la digitalisation de cette vignette va permettre de réaliser un important geste pour la nature. D’après la plate-forme d'assurance en ligne Leocare, 1.237 tonnes de CO2 sont nécessaires chaque année pour l’envoi de la carte, soit l’équivalent de 1.300 allers-retours entre Paris et New York (Etats-Unis) en avion.

19 PAYS DE L’UE l'ONT déjà DIGITALISé

La France va ainsi rejoindre les 19 autres pays membres de l’Union européenne qui ont franchi la barrière de la digitalisation pour ce document.

Depuis le 1er juillet 2020, les 48 bureaux nationaux européens ayant mis en place la vignette verte ont autorisé son envoi en version digitale.