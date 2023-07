Brigitte Macron : ce que le cabinet de la Première dame a coûté à l’Etat en 2022

Le coût de l'activité de Brigitte Macron est estimé à 0,28% des dépenses de la présidence de la République, selon un rapport de la Cour des comptes.

Brigitte Macron aura coûté plus à l'Etat en 2022 que lors de l'année précédente. «La présidence de la République estime les dépenses liées strictement à l’activité de Madame Macron à 315.808 euros», révèle un rapport de la Cour des comptes, publié ce lundi 17 juillet, et qui précise que l'activité de la Première dame répond à «une coutume réglementaire», et qu'elle n'a pas de «fondement légal ou réglementaire».

Cette somme, qui représente 0,28% du budget de la présidence, correspond à la rémunération des membres du cabinet de Brigitte Macron, composé «de deux collaborateurs, également membres du cabinet du président de la République, d’une assistante à plein temps pour les deux conseillers et d’une assistante partagée avec le conseiller mémoire du président de la République».

Une augmentation de 11,8% des dépenses liées à Brigitte Macron

Alors que les dépenses liées à l'activité de Brigitte Macron s'élevaient à 282.454 euros en 2021, cette augmentation de 11,8% en un an s'explique notamment par la hausse des courriers reçus par la Première dame.

Plaisir d’accueillir au Havre Brigitte Macron ! pic.twitter.com/zVnwK8jGRS — Edouard Philippe (@EPhilippe_LH) July 18, 2023

«Madame Macron a reçu près de 11.000 courriers en 2022, niveau en baisse de moitié par rapport à 2021, ce qui est habituel en année électorale», explique la Cour des comptes, précisant que «cette activité mobilise six agents».

L'autre volet des dépenses concerne les déplacements de Brigitte Macron, sans le président de la République, et qui s'élèvent au nombre de 16 hors Île-de-France - en train ou en avion - contre 10 en 2019.

En revanche, la Cour des comptes ajoute que l'estimation du coût de Brigitte Macron pour l'Etat, «exclut les dépenses mutualisées avec les activités du président de la République (déplacements, collaborateurs partagés, coiffeuse-maquilleuse pour ses activités officielles) et celles relevant de sa protection, assurée par le GSPR (groupe de sécurité de la présidence de la République)».

«Par ailleurs, Madame Macron ne dispose pas de budget de représentation pour ses vêtements, ni de budget lui permettant de faire appel à des conseils extérieurs ou des prestataires privés», est-il encore indiqué. Lors de ses apparitions publiques, Brigitte Macron apparaît régulièrement avec des vêtements de la maison Louis Vuitton, propriété du groupe LVMH et du milliardaire Bernard Arnault.