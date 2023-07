«Mon Master» : 27.000 candidats sont toujours sans proposition d'affectation dans l'enseignement supérieur

Ce mardi 18 juillet, le ministère de l'Enseignement supérieur a indiqué que 27.000 candidats inscrits sur la plate-forme «Mon Master» sont toujours sans proposition d'affectation.

La rentrée prochaine est encore incertaine pour de nombreux étudiants titulaires d'un bac +3 inscrits sur la plate-forme «Mon Master». Si 145.000 candidats ont déjà au moins une proposition d'affectation dans l'enseignement supérieur, 27.000 autres sont toujours en attente. Ce, alors que la phase d'admission doit se terminer le 21 juillet.

Tout n'est pas perdu puisque, selon les informations du ministère, relayées par franceinfo, des places sont encore disponibles dans de nombreuses formations. Certaines universités ont d'ailleurs l'intention d'organiser une phase complémentaire d'admission, en dehors de la plate-forme «Mon Master».

Des dossiers à remplir «longs et répétitifs»

Une solution salutaire pour les candidats en attente, mais une charge de travail supplémentaire pour les établissements. Globalement, «c'était compliqué et dans l'urgence», regrette la vice-présidente de l'université Lumière-Lyon II.

Elle déplore que les personnels n'aient pas été davantage accompagnés depuis la mise en place de «Mon Master», lancée en février dernier. Ils ont, selon elle, été «formés aux différentes étapes de la plate-forme seulement au fur et à mesure» et ont été confrontés à des dossiers à remplir «longs et répétitifs».

En réaction à ces plaintes, le ministère de l'Enseignement supérieur a promis des amélioriations et notamment l'intégration d'une phase complémentaire d'admission directement sur la plate-forme.