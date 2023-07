Sea Shepherd porte plainte après la découverte d'un dauphin éventré au large de l'île d'Oléron

Le cadavre d'un dauphin éventré a été découvert lundi, au large de l'île d'Oléron. Ce mardi 18 juillet, l'ONG Sea Shepherd a annoncé porter plainte contre X.

Sea Shepherd ne croit pas à la thèse de l'accident. Après la découverte d'un dauphin éventré au large de l'île d'Oléron (Charente-Maritime) l'ONG a annoncé, ce mardi 18 juillet, qu'elle comptait déposer plainte contre X pour «mutilation d'espèce protégée».

Les photos publiées en ligne par Sea Shepherd montre un cétacé mort, flottant sur le dos et le ventre ouvert. Précisant que la plainte «est en cours de rédaction», l'ONG a ajouté auprès de France Bleu que l'observatoire Pelagis, situé à La Rochelle et spécialisé dans les mammifères marins, a été alerté.

Un sympathisant a fait la macabre découverte de ce dauphin éventré hier au large de l’île d’Oléron.





Nous déposons plainte contre X pour mutilation d’espèce protégée.@MerGouv @Ecologie_Gouv pic.twitter.com/S2C97N8eGq — Sea Shepherd France (@SeaShepherdFran) July 18, 2023

L'objectif est de mobiliser le réseau national d'échouage de l'observatoire, dans l'espoir de récupérer la dépouille de l'animal afin de réaliser des analyses. Sans se prononcer pour l'heure, l'ingénieur d'études Olivier Van Canneyt a toutefois jugé, d'après les photos, que «l'éventration a été visiblement réalisée avec un objet coupant et n'est donc pas naturelle».

Membre de Sea Shepherd, Elodie Pouet insiste de son côté sur le fait que l'entaille est «très propre» et assure que, «lorsque c'est une hélice de bateau, la plaie est beaucoup plus hachée». Selon elle, la mutilation est volontaire et avait pour but de «faire couler l'animal pour masquer une capture accidentelle».