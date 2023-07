Climat : le mois de juillet pourrait être le plus chaud jamais enregistré

Après les records de mai et de juin, le mois de juillet est, à son tour, en passe de devenir le mois de juillet le plus chaud jamais mesuré, a indiqué l’observatoire européen Copernicus. Des records exceptionnels de températures des océans et les canicules ont été enregistrés notamment en Europe.

Alors qu’une chaleur extrême frappe plusieurs régions du monde, le mois de juillet 2023 est en passe de devenir le mois de juillet le plus chaud jamais mesuré depuis 1940, d’après l’observatoire européen Copernicus.

«Les quinze premiers jours de juillet ont été les quinze jours les plus chauds jamais enregistrés» et «le mois de juillet est en passe de devenir le mois de juillet le plus chaud», a déclaré à l’AFP Carlo Buontempo, directeur du service climatique de Copernicus (C3S), dont les données consolidées remontent à 1940.

Au Canada, en Espagne, en Chine, en Italie ou encore en France, les thermomètres se sont affolés ces derniers jours dépassant, dans la plupart des cas et durant au moins deux journées, les 40 °C. Une situation qui a poussé l’ONU, ce mardi 18 juillet, à appeler le monde à se préparer à des vagues de chaleur plus intenses.

Dans le détail, jeudi 6 juillet était en effet la journée la plus chaude jamais enregistrée depuis 1979 d’après le site Climate Reanaylzer, mis en place par l’université du Maine aux États-Unis. Ce jour-là, la température moyenne au niveau mondial a atteint 17,23 °C battant ainsi les records mesurés mercredi 5 juillet et mardi 4 juillet (17,18 °C) ainsi que mardi 18 juillet (17,17 °C).

À cela, s’ajoute la surchauffe des océans, sous l'effet du changement climatique et du retour du phénomène El Niño. En effet, la température de la mer a atteint un niveau record pour la saison sur les côtes espagnoles, selon l'agence météorologique nationale Aemet, qui a maintenu une partie du pays en alerte en raison de la vague de chaleur.

Selon des relevés réalisés par l'Aemet sur l'ensemble des zones côtières espagnoles, la température de l'eau en bord de mer a atteint mi-juillet 24,6 °C en moyenne dans le pays, soit 2,2 °C de plus que la normale de saison.