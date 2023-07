Isère : la maire de Chantepérier agressée à la sortie du conseil municipal

La maire de Chantepérier (Isère) a été agressée à la sortie du conseil municipal, mardi soir.

La maire de la commune de Chantepérier (Isère), Christelle Meheut, a été agressée, dans la soirée du mardi 18 juillet, alors qu'elle sortait du conseil municipal, a appris l'AFP auprès du procureur de Grenoble, Eric Vaillant, confirmant une information du quotidien Le Dauphiné Libéré.

L'édile a été attaquée vers 20h30 par une habitante de 50 ans qui l'a frappée au visage, l'a griffée et lui a violemment tiré les cheveux, selon la même source.

D'après les premiers éléments de l'enquête, elle s'en serait prise à l'élue au sujet d'un conflit lié à un problème de voirie.

Une plainte a été déposée par la victime mercredi matin et la suspecte placée en garde à vue à la gendarmerie. A l'issue de celle-ci, la quinquagénaire a été déférée jeudi au parquet de Grenoble.

A l’issue de sa garde à vue, la femme mise en cause dans l’agression de la maire a été déférée ce jour au parquet et placée sous contrôle judiciaire avec interdiction d’entrer en contact avec la maire et se rendre à la mairie. Elle sera jugée le 4 août. https://t.co/ISUZefmAuD

— Eric VAILLANT procureur de Grenoble (@egajvpr) July 20, 2023