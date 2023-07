Météo : Les Alpes-Maritimes maintenues en vigilance orange «canicule» ce vendredi

Météo-France a maintenu ce vendredi 21 juillet les Alpes-Maritimes en vigilance orange «canicule».

Attention aux très fortes chaleurs. Ce vendredi matin, Météo-France a annoncé prolonger l'alerte orange «canicule» pour les Alpes-Maritimes.

© Météo-France

«On observera une hausse des températures maximales entre Mandelieu-la-Napoule, Cannes et Antibes, comprises entre 34 et 36 °C. Sur le reste du littoral, la hausse sera moins marquée avec entre 30 et 32 °C. Samedi, cette hausse s'amplifiera sur tout le littoral de la Côte d'Azur, puisqu'on y attend entre 34 et 36 °C, localement jusqu'à 37 °C», a fait savoir Météo-France dans un bulletin émis ce vendredi à 6h.

Il est notamment recommandé de rester dans un endroit frais pendant au moins trois heures par jour, de boire au moins 1,5 litre d'eau quotidiennement, même sans soif, et de ne pas sortir aux heures les plus chaudes.