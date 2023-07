Remaniement : tout savoir sur Philippe Vigier, nommé ministre délégué des Outre-mer

Ce jeudi 20 juillet, l’Élysée a dévoilé la liste complète du nouveau gouvernement Borne III, remanié après la première année d’Elisabeth Borne à Matignon. Parmi les nouveaux visages qui occuperont les différents ministères figure Philippe Vigier, nommé ministre délégué chargé des Outre-mer.

Après un an à Matignon, Elisabeth Borne a remanié son gouvernement, ce jeudi 20 juillet. Le député MoDem Philippe Vigier a été nommé ministre délégué chargé des Outre-mer, sous la tutelle de Gérald Darmanin. Il remplace à ce poste Jean-François Carenco.

Ancien membre de l’Union pour la démocratie française (UDF), cet homme politique originaire de Valence, dans la Drôme, a occupé de nombreuses fonctions depuis 1995, à commencer par le poste conseiller régional du Centre-Val de Loire. Il quittera son poste en 2014 pour cause de cumul des mandats, avant de le réintégrer en 2021.

Philippe Vigier était également maire de Cloyes-sur-Loir, dans l’Eure-et-Loir (2001-2017) et député de la 4e circonscription d’Eure-et-Loir (depuis 2007). En 2012, l’homme de 65 ans est nommé porte-parole de l’Union des démocrates et indépendants (UDI).

Mais après que le président du groupe parlementaire UDI, Jean-Louis Barloo, a décidé de renoncer à ses fonctions pour raisons de santé, Philippe Vigier a repris les règnes du parti à l’Assemblée nationale, en 2014, en battant son rival François Sauvadet à 16 voix contre 12. Un mandat qu’il occupera durant trois ans, soit jusqu’à juin 2017.

Un «juppéiste»

Un an plus tard, Philippe Vigier décide de fonder son propre parti : Libertés et territoires (connu aujourd'hui sous le nom LIOT). Une formation politique qu’il a coprésidée avec le député de la 1ere circonscription de la Meuse, Bertand Pancher. En 2020, l’homme politique quitte le parti pour le groupe MoDem rejoignant ainsi la majorité.

À noter également que Philippe Vigier avait apporté son soutien à l’ex-ministre des Affaires étrangères sous l’ère Sarkozy, Alain Juppé, lors de la primaire française de la droite et du centre de 2016 pour désigner leur représentant à la présidentielle de 2017.

Après la défaite d’Alain Juppé, il se tourne alors vers François Fillon, vainqueur de la primaire avec 66% des voix, en devant l'un de ses porte-parole lors de la campagne présidentielle.