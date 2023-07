Carlos Alcaraz : "je ne réalise pas que j'ai remporté Wimbledon"

Vainqueur du deuxième Grand Chelem de sa carrière à Wimbledon face à Novak Djokovic, Carlos Alcaraz a une nouvelle fois exprimé sa joie face à la presse ce vendredi.

Après une finale d’anthologie, Carlos Alcaraz s’est adjugé l’un des tournois les plus prestigieux du tennis. Il a impressionné le monde face au Serbe Novak Djokovic dans un affrontement qui restera dans la légende. L’Espagnol s’est exprimé après son sacre qui représente, sans aucun doute, la victoire la plus marquante de sa jeune carrière. Il est également revenu sur la gestion du match et ses objectifs à venir.

L'US Open en vue

Après avoir perdu Roland-Garros contre le même Novak Djokovic, Carlos Alcaraz a dit avoir travaillé l’aspect mental : «A Roland-Garros, je ne m’étais pas bien préparé mentalement : J'ai fait mieux qu'à Roland-Garros, avec des exercices mentaux avant le match qui m'ont aidé à être plus relax. À Roland-Garros, je n'ai pas pu gérer la pression mise par Novak».

Par ailleurs, le numéro un mondial a évoqué la suite de la saison avec le Master de Toronto et l’US Open qui arrivent à grands pas : «Toronto est important, j'aborde chaque tournoi en me disant que je peux le gagner, mais bien sûr mon principal objectif, c'est l'US Open». Une nouvelle échéance importante pour Carlos Alcaraz, qui défendra le titre qu’il a lui-même remporté l’année dernière.