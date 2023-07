«Ce remaniement est un jeu de chaises musicales pathétique», selon Nicolas Dupont-Aignan

Le député de l'Essonne et président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan a réagit, ce vendredi matin sur CNEWS, à la nouvelle réorganisation du gouvernement.

Du changement au sein du gouvernement. Le Président de la République et la Première Ministre ont procédé, ce jeudi 20 juillet, à un remaniement.

Dans le rayon des départs, Pap Ndiaye et Marlène Schiappa, notamment, ont quitté le gouvernement. Parmi les entrées, on note les arrivées d'Aurélien Rousseau, ex-directeur de cabinet d'Élisabeth Borne qui devient ministre de la Santé et d'Aurore Bergé, ex-présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée Nationale, qui est nommée ministre chargée des Solidarités.

Cette réorganisation suscite les critiques de certains politiciens, notamment du député de l'Essonne, Nicolas Dupont-Aignan.

il fustige ce remaniement

Invité dans La Matinale de CNEWS, le président de Debout la France a été très critique sur ce remaniement, en le qualifiant de «jeu de chaises musicales pathétique» :

«C'est un non-événement. Faire attendre toute la France pour un jeu de chaises musicales qui est pathétique... Si je retiens une chose, c'est le rétrecissement du gouvernement autour des copains».

Nicolas Dupont-Aignan sur le remaniement ministériel : «C’est une petite bande de technocrates qui obéissent à des intérêts», dans #LaMatinale pic.twitter.com/aS6pPsXyjh — CNEWS (@CNEWS) July 21, 2023

Le président de la République, Emmanuel Macron, s'exprimera, en ouverture du conseil des ministres, ce vendredi 21 juillet, à 11h00.