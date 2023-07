Emeutes : «Il y a un risque de division, on ne peut pas capituler et abandonner les plus fragiles», déclare Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'Etat à la Ville

«Il y a un risque de division, on ne peut pas capituler et abandonner les plus fragiles d’entre nous», a déclaré, ce vendredi sur CNEWS, Sabrina Agresti-Roubache, nouvelle secrétaire d'Etat chargée de la Ville, au sujet des dernières émeutes survenues dans le pays. Fraîchement élue secrétaire d’État chargée de la Ville, Sabrina Agresti-Roubache était sur le plateau de Punchline, ce vendredi, sur CNEWS. Cette dernière est revenue sur l’épisode des récentes émeutes qui ont principalement marqué les banlieues françaises. Selon elle, la réponse à apporter à ces événements se trouve notamment dans le dernier remaniement, et même par sa propre nomination. «La réponse est dans le remaniement. Je pense qu’en effet, l’une des réponses est ma nomination. Je viens d'un des quartiers les plus pauvres d'Europe, le message doit être aussi positif». Un appel à l'union Celle qui était jusqu'ici députée de Marseille a dans ce contexte souligné sa volonté d'unir les Français tout en reconnaissant un risque de division : «Il y a un risque de division, puisqu’on le sait, ne rien faire serait une catastrophe, ça serait capituler et on ne peut pas.» Sur le même sujet Remaniement : tout savoir sur Sabrina Agresti-Roubache, la nouvelle secrétaire d'État déléguée à la Ville Lire Pour rappel, les émeutes, consécutives à la mort de Nahel à Nanterre lors d'un contrôle de police qui a mal tourné, présentent un lourd bilan de plus de 6.000 véhicules endommagés, 1.000 commerces dégradés, 243 écoles et 18 mairies saccagées.