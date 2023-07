Météo : la vigilance orange «canicule» maintenue dans les Alpes-Maritimes

Samedi matin, Météo-France a maintenu la vigilance orange «canicule» dans les Alpes-Maritimes.

Attention aux très fortes chaleurs. Samedi matin, Météo-France a annoncé maintenir l'alerte orange «canicule» pour les Alpes-Maritimes.

Entre 21°C et 29°C sont attendus dans la matinée sur le département des Alpes-Maritimes, et entre 30°C et 36°C dans l'après-midi, rapporte Nice-Matin. Seul département à ce niveau de vigilance, les Alpes-Maritimes maintiennent l'alerte orange canicule pour la 14eme journée consécutive.

C'est aussi un département où vivent le plus de personnes «à risque» car plus âgées que la moyenne.

Il est notamment recommandé de rester dans un endroit frais pendant au moins trois heures par jour, de boire au moins 1,5 litre d'eau quotidiennement, même sans soif, et de ne pas sortir aux heures les plus chaudes.