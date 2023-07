Noyades : 109 décès enregistrés depuis début juin, selon Santé publique France

Si le nombre de personnes victimes de noyade est en recul en France par rapport aux deux dernières années, le nombre de noyades mortelles, lui, est en hausse. Entre début juin et la mi-juillet, sur les 362 accidents enregistrés près d’un tiers ont été suivis de décès.

Des chiffres glaçants. Depuis le début de la période estivale en France, entre le 1er juin et le 12 juillet 2023, 362 noyades ont été constatées par Santé Publique France.

Ces immersions dans l’eau qui entravent la respiration ou entraînent une suffocation, ont causé la mort de 109 personnes, en grande majorité des adultes, précise l'agence nationale de santé.

[#Noyades] Point au 21 juillet 2023



Le nombre de noyades et de décès reste élevé sur cette période. Les noyades concernent tous les âges et tous les lieux.



Restons vigilants en cette période de vacances et de canicule dans le sud de la France.

Toutefois, sur cette même période, le nombre de noyades a reculé de 9% par rapport à 2022 et de 19% par rapport à 2021, selon l'agence sanitaire.

Quant au nombre de décès après une noyade, il était «globalement stable» en 2023 par rapport à 2021. En outre, 9 sur 10 des personnes décédées étaient des adultes, alors que pour les noyades en général, 50% des personnes concernées sont des enfants.

Moins de noyades mais plus de décès

La baisse du nombre de noyades et la stabilité du nombre de morts démontrent que la proportion de noyades suivies de décès a augmenté, a souligné Santé publique France. Si ces accidents sont moins nombreux, ils sont en effet de plus en plus fatals.

D’après l’agence nationale, en juin 2023 malgré un excédent thermique en France de +2,5 °C - soit le deuxième mois de juin le plus chaud depuis 1946 derrière 2003 -, les conditions climatiques ont été globalement moins favorables à la baignade dans la moitié sud de l'Hexagone, zone où les noyades sont habituellement les plus nombreuses.

Par ailleurs, en 2021, le contexte de levée des mesures de restriction déployées pour la gestion de l’épidémie de COVID-19, associé à des conditions climatiques favorables à la baignade a pu expliquer une partie du nombre important de noyades lors de cette période.