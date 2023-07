Olivier Véran : «Certains parlent de remaniement, d'autres d'ajustement, moi je parlerais de renforcement»

Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, s’est exprimé ce vendredi 21 juillet au lendemain du remaniement gouvernemental. «Certains parlent de remaniement, d’autres d’ajustement, moi je parlerais de renforcement» a-t-il dit.

Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, maintenu à son poste à l'issue du remaniement gouvernemental, est revenu longuement sur les principaux changements à la tête de plusieurs ministères.

Invité sur France 2 ce vendredi 21 juillet, Olivier Véran a déclaré préférer le terme «renforcement» à celui de «remaniement». «Au sein du gouvernement, il y a des élus d’expérience, des élus de terrain […] il y a aussi un retour du politique renforcé» a-t-il déclaré.

"Il n'y a pas d'école de ministres. Être ministre, c'est faire et faire savoir"





Olivier Véran se félicite du "retour du politique" au sein du gouvernement et rend hommage à Pap Ndiaye et François Braun.

