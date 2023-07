«Si on s’unit tous, des Républicains au Rassemblement national, de Reconquête à Debout la France, nous avons une majorité pour gouverner le pays», affirme Nicolas Dupont-Aignan

Invité de la Matinale de CNEWS ce vendredi, Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France et député de l’Essonne, s’est exprimé sur la gestion d’Emmanuel Macron et demande à l’opposition de s’unir.

Vers une union de l’opposition ? Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, s’est exprimé sur l’opposition politique, qui pourrait être une solution contre le gouvernement d’Emmanuel Macron.

«J’aimerais que l’opposition se réveille et s’unisse, parce que je trouve que dans l’opposition, il y a trop de résignations et qu’elle est un peu endormie» a-t-il exprimé.

Le député de l’Essonne s’est montré inquiet : «L’opposition considère qu’on va attendre quatre ans, mais dans quel état va être le pays dans quatre ans ?».

«On ne peut pas continuer à gouverner sans légitimité populaire et contre le peuple» a-t-il ajouté.

Pour lui, la seule solution revient à unir les différentes oppositions politiques : «Les Républicains ont dit : "Quand ça sera grave, on votera la mention de censure", mais moi je dis à Éric Ciotti : "Est-ce que la situation n’est pas grave aujourd’hui ? À la rentrée, votez la motion de censure"».

«Je peux vous dire que si on s’unit tous, des Républicains au Rassemblement national, de Reconquête à Debout la France, nous avons une majorité pour gouverner le pays et on n’attend pas quatre ans. On n’a pas le droit de laisser les Français subir ça pendant quatre ans» a conclu Nicolas Dupont-Aignan.