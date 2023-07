Nouvelle Calédonie et Pacifique : un voyage déterminant pour Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a décollé dimanche soir en direction de la Nouvelle-Calédonie pour un voyage officiel de plusieurs jours dans le Pacifique qui se terminera en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Une visite déterminante face aux enjeux économiques, écologiques et indépendantistes, pendant laquelle le président de la République accordera une interview, lundi, aux journaux télévisés de 13H de TF1 et France 2, depuis Nouméa.

Un voyage présenté par l'Elysée comme «historique». Emmanuel Macron entame à compter de ce dimanche soir une visite officielle dans le Pacifique. Le président de la République se rendra tout d'abord en Nouvelle-Calédonie de lundi à mercredi avant de prolonger son voyage qui le conduira jusqu'à vendredi prochain dans d'autres îles.

Il devrait aborder à chaque fois plusieurs grands enjeux et défis à commencer par la relance économique, la protection écologique et surtout le statut de la Nouvelle-Calédonie. Le président donnera lundi une interview aux journaux télévisés de 13H de TF1 et France 2, depuis Nouméa, ont annoncé samedi les chaînes dans un communiqué. Un entretien qui intervient après le remaniement jeudi d'une partie du gouvernement, et après que le chef de l'État a dressé vendredi en préambule du Conseil des ministres un premier bilan des «100 jours» décrétés après la très contestée crise des retraites.

Mardi, le président de la République se rendra sur la côte Est de l’archipel qui est la plus touchée par l’érosion du littoral pour aborder les pistes de réponses à ce phénomène. La journée du mercredi sera de son côté plus politique.

Une journée très importante durant laquelle les trois derniers référendums sur l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie vont ainsi être évoqués. Emmanuel Macron rencontrera sur place les différentes forces politiques locales pour l'occasion réunies. Le chef de l'Etat doit également prononcer un discours très attendu.

La France, un pays du Pacifique

Enfin, le président de la République quittera la Nouvelle-Calédonie pour se rendre au Vanuatu jeudi prochain, le 27 juillet, puis en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le lendemain, avant de regagner Paris. Emmanuel Macron ne sera pas seul puisque des personnalités calédoniennes l’accompagneront.

L’enjeu de ces visites officielles est de montrer que la France est aussi un pays du Pacifique, même si l'Hexagone se trouve à l’autre bout du monde. Emmanuel Macron souhaite présenter sa stratégie en Asie-Pacifique et enclencher le réengagement de la France dans la région.

Si une étape à Wallis-et-Futuna n’a pas pu être organisée lors de ce déplacement, Emmanuel Macron a, selon l’Élysée, l’objectif de s’y rendre avant la fin de son second mandat.