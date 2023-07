Orages : neuf départements placés en vigilance orange ce lundi

Neuf départements ont été placés en vigilance orange orage ce lundi 24 juillet dans la Haute-Loire et la région Auvergne-Rhône-Alpes, tandis que trois seront en vigilance orange canicule dans les Alpes-Maritimes et en Corse, selon le bulletin de météo France de ce dimanche 23 juillet.

De fortes précipitations attendues. Neuf départements ont été placés en vigilance orange orage ce dimanche 23 juillet par Météo France, concernant la journée de demain, soit lundi 24 juillet.

9 départements du centre-est seront placés cette nuit en #VigilanceOrange pour des #orages forts avec grêle et rafales de vent.





3 autres départements du sud-est sont également placés en #VigilanceOrange #canicule.





Suivez l’évolution sur https://t.co/l9FJGPgqdu pic.twitter.com/WKLQch84P4 — Ministère de l'Intérieur et des Outre-mer (@Interieur_Gouv) July 23, 2023

Les neufs départements concernés sont l'Ain, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie.

Fortes rafales de vent

Cette nuit, des orages vont circuler d'ouest en est, depuis le sud du Massif Central jusqu'au nord des Alpes, indique le bulletin prévisionnel. Ces orages seront ponctuellement forts, accompagnés de grêle, de fortes rafales de vent, de fortes intensités pluvieuses et d'une activité électrique importante notamment sur les départements placés en vigilance orange, précise Météo France.

Les minimales seront comprises entre 13 et 16 degrés sur un quart Nord-Ouest, 14 à 18 degrés ailleurs sur la moitié nord, 17 à 24 degrés de l'Aquitaine au Sud-Est. Les maximales sont bien en baisse dans le sud notamment. On attend 19 à 26 degrés sur la façade ouest et la moitié nord, 26 à 33 degrés de l'Occitanie Centre-Est à la Provence.