Alerte rouge aux feux de forêt dans les Bouches-du-Rhône : «la population doit être très consciente du risque», rappelle ce sapeur-pompier

Ce mardi 25 juillet, le risque d'incendie est «très élevé» dans les Bouches-du-Rhône à causes des conditions météorologiques très sèches. Stéphane Guyot, porte-parole des pompiers du département, a tenu à alerter la population.

Il fait chaud et les sols sont très secs dans les Bouches-du-Rhône : le risque de départ d’incendie est donc très élevé. Et pour cause, Météo-France a classé le département en vigilance rouge pour les feux de forêts pour cette journée du mardi 25 juillet.

Interrogé à ce sujet dans la Matinale de CNEWS, le porte-parole des pompiers des Bouches-du-Rhône, Stéphane Guyot, a tenu à prévenir la population : «Il faut avoir des gestes responsables».

Près de neuf feux sur 10 sont d’origine humaine et «principalement le fait d’une imprudence» d’après Météo-France. Une information confirmée par Stéphane Guyot, qui est revenu sur les différentes causes de début d’incendie, à commencer par le jet de mégots : «Le jet de mégots, c’est un fléau. D’après les études de Vinci Autoroutes, c’est 100 mégots jetés par kilomètre et par sens de circulation. C’est énorme, ça génère des incendies».

Par ailleurs, le capitaine Stéphane Guyot a demandé à «la population» et aux «citoyens» d’être «très conscients de ce risque d'incendie». Il a rappelé l’origine du feu de Gonfaron, dans le Var en 2021, qui était dû à «un jet de mégot».