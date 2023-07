Incendies en France : de nombreux feux de forêt recensés dans le sud du pays

La journée du mardi 25 juillet a été marquée par de nombreux feux de forêt en France. Plusieurs centaines de pompiers ont été mobilisés dans les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes ou encore dans les Pyrénées-Orientales.

En cette période de canicule, des centaines d'hectares brûlent à travers l'Europe et mobilisent les services de secours, notamment en Grèce, en Italie, en Espagne. En France, la journée du mardi 25 juillet a aussi été marquée par de nombreux feux de forêts dans le sud du pays.

D'ailleurs, les Bouches-du-Rhône avaient été placées en vigilance rouge, ce mardi 25 juillet, par Météo-France. Mais ce n'est le seul département pas à avoir été en proie aux flammes.

Dans les Alpes-Maritimes, un feu s'est déclenché à Saorge, mais il a été rapidement éteint et il n'a brûlé qu'un hectare de végétations. Un peu plus loin, à Gréolières, une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour éteindre un feu qui venait de démarrer.

Près de Cagnes-sur-Mer, c’est depuis une zone urbaine située le long de l'A8 qu'un incendie s'est déclenché en milieu d'après-midi.

Un important incendie est en cours sur @VilledeCagnes, dans un contexte aggravé par les vents violents et la canicule.





La circulation sur l’A8 et la RN7 est perturbée, comme la circulation des trains entre Antibes et Nice.





Christian Estrosi (@cestrosi) July 25, 2023

Celui-ci n'a pas fait de victime et il n'a pas, non plus, détruit d'habitation. Une centaine de soldats du feu ont été mobilisés pour fixer ce feu. Les opérations de nettoyage des points chaud sont toujours en cours.

Enfin, à Bairols, un feu est toujours en cours, dix hectares ont déjà brûlé, mais une quarantaine de sapeurs-pompiers sont déjà mobilisés pour empêcher les dégâts de se propager.