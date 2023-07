Météo : quand le beau temps va-t-il revenir ?

Après des semaines de températures extrêmes, le mercure a chuté depuis lundi. Ce temps frais doit se poursuivre dans les prochains jours, mais le soleil devrait faire son grand retour en fin de semaine.

Un temps automnal. Depuis lundi 23 juillet, la pluie a fait son retour dans la majorité du territoire. Accompagnées d’orages, ces averses touchent davantage le nord ainsi que le centre de la France. Elles surviennent après une semaine de temps estival marqué par des températures caniculaires dépassant parfois la barre des 40 °C localement.

Cette dégradation orageuse est causée par le passage d’une perturbation dans un flux océanique de nord-ouest, «apportant des pluies à caractère instable du Bassin parisien aux frontières allemandes et suisses».

Pour la journée du mardi, les températures sont comprises entre 20 °C et 22 °C dans le nord tandis que le sud du pays profite d’un soleil brillant. On devrait enregistrer 26 °C à Perpignan et Montpellier, 29 °C à Marseille et en Corse et jusqu’à 34 °C à Nice. Au sud-ouest, le temps sera pluvieux et les températures ne devraient pas dépasser les 25 °C, notamment du côté de Toulouse, de Tarbes et de Biarritz.

Un week-end en demi-teinte

Les perturbations devraient se poursuivre durant la journée de mercredi 26 juillet. Toutefois, «les températures maximales vont légèrement remonter mais resteront sous les normales, sauf près de la Méditerranée», a fait savoir Météo-France. Elles pourront atteindre jusqu’à 24 °C dans le nord, 26 °C dans le sud-ouest et 31 °C dans le sud-est. Quelques passages pluvieux sont prévus.

Après cette petite accalmie, la pluie devrait faire son grand retour dans les régions proches de la Manche et de la Belgique jeudi 27 juillet. C’est le cas par exemple à Brest (18 °C), Rouen (20 °C), Amiens (21 °C) et à Lille (19 °C).

Durant la journée de vendredi 28 juillet, ces averses devraient toucher une large partie du territoire et regagner, par la même occasion, les Pays de la Loire et le Bassin parisien. «Au même moment, les régions méridionales retrouveront des conditions plus estivales avec des températures proches des 30 °C, même si une dégradation orageuse circulera temporairement des Pyrénées aux Alpes et au Jura», indique Météo-France.

Enfin, la fin de la semaine s’annonce très calme. Selon le service météorologique, «quelques averses orageuses seront possibles samedi dans l’est alors que l’ouest et le sud profiteront d’éclaircies et la Méditerranée d’un ciel tout bleu». Le soleil devrait donc dominer toute la partie ouest. Néanmoins, côté températures, celles-ci devraient rester dans les normales de saison n’excédant pas les 25 °C dans le nord et 31 °C dans le sud.

Cette amélioration devrait se confirmer dimanche avec la poussée anticyclonique, ce qui devrait favoriser un temps plus sec.