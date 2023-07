«Attention aux mégots de cigarettes et aux barbecues» : la secrétaire d’État à la biodiversité met en garde les Français face aux risques d'incendies

Invitée de la Matinale de CNEWS, ce jeudi 27 juillet, la secrétaire d’État à la biodiversité, Sarah El Haïry, est revenue sur les nombreux incendies qui touchent le sud de la France.

En cette période de canicule, des centaines d'hectares brûlent à travers l'Europe et mobilisent les services de secours, notamment en Grèce, en Italie, en Espagne. En France, depuis le début de la semaine, de nombreux feux de forêts touchent le sud du pays. La secrétaire d’État de la biodiversité, Sarah El Haïry, est revenue sur le sujet.

«Notre patrimoine dépend des forêts»

«80% de notre biodiversité est dans les forêts. J’étais en déplacement, ce mercredi 26 juillet, en Sologne avec Marc Fesneau sur les questions concernant la forêt. C’est important de penser aux questions de responsabilités et de civilités», a déclaré Sarah El Haïry.

«Attention aux mégots de cigarettes, attention quand il y a des interdictions de barbecue de bien les respecter. Attention à ce qui nous entoure. Notre patrimoine dépend des forêts, dépend des espèces, dépend des vivants. Si on ne fait pas attention, on ne donne pas les moyens nécessaires aux forces de lutte contre les incendies», a martelé la secrétaire d’État à la biodiversité.

«On salue nos pompiers volontaires et nos pompiers professionnels parce que ça pèse sur l’engagement d’hommes et de femmes qui se mettent à disposition de leur territoire. On met en danger notre qualité de vie et la planète», a conclu Sarah El Haïry.