Météo : quel temps fera-t-il ce week-end ?

Après des semaines de fortes chaleurs, les températures devraient poursuivre leur baisse. Entre une moitié nord du pays pluvieuse et un sud ensoleillé, la France sera, encore une fois, coupée en deux en cette fin de semaine.

De la pluie, du soleil et des orages. Après une période marquée par des températures caniculaires, la pluie a fait son retour dans la majorité du territoire en début de semaine, à compter de lundi 23 juillet. Accompagnées d’orages, ces averses ont touché davantage le nord ainsi que le centre de la France.

En cette fin de semaine, les températures devraient poursuivre leur baisse. Pendant ce temps, la France devrait toujours être coupée en deux avec d'abord, à compter de ce vendredi et au cours du week-end, un temps pluvieux sur une moitié nord du pays.

Ainsi, pour la journée du vendredi 27 juillet, dès le lever du soleil, «la zone pluvieuse de la veille va s'étendre des Pays de la Loire vers le Centre-Val de Loire jusqu'au Grand-Est sous un ciel couvert. Le ciel devrait rester variable de la Bretagne vers la Normandie et les Hauts-de-France», a fait savoir Météo-France. Dans l’après-midi, la pluie devrait se généraliser prenant un «caractère d'averses de l'Île-de-France au Grand-Est».

Dans le sud, le soleil devrait en revanche être de la partie. «Les éclaircies dominent mais de rares averses ne sont pas à exclure, un coup de tonnerre est même possible vers le nord des Alpes. L'arc méditerranéen reste au sec, des nuages bas s'invitent toutefois en fin de journée sur le golfe du Lion», a expliqué Météo-France.

Côté températures, celles-ci devraient être comprises entre 20 °C et 26 °C sur la moitié nord et entre 26 °C et 30 °C dans le sud avec des pointes à 32 °C et 33 °C en Provence.

Timide retour du soleil au nord samedi

Samedi 29 juillet, le temps devrait se calmer. Au nord, le soleil devrait faire son grand retour. Durant la matinée, des averses sont attendues sur le Grand-Est, notamment à Amiens. Les pluies devraient également toucher Strasbourg et Belfort tandis que les belles éclaircies devraient dominer Rennes, Paris, Reims et Metz.

Dans l’après-midi, les dégradations orageuses devraient se concentrer sur le sud du pays. Des coups de tonnerre et des activités électriques sont attendus à Lyon, Bourg-Saint-Maurice et Montélimar.

Les températures devraient être comprises entre 20 °C et 26 °C au nord tandis que, plus au sud, elles pourraient atteindre les 31 °C.

Enfin, pour la journée du dimanche 30 juillet, le temps devrait être plus calme avec des températures en dessous des 30 °C dans le sud. Sur la moitié nord, le mercure devrait atteindre maximum 25 °C. Autant dire que les températures seront très différentes de celles enregistrées il y a une semaine.

Le temps devrait être, lui, ensoleillé partout sur le territoire. Des averses sont prévues sur le côté est, notamment à Metz, Strasbourg et Belfort, ainsi qu’en Bretagne.