Accident de bus mortel dans les Yvelines : ces précédents qui ont marqué la France

Un accident de bus mortel est survenu ce vendredi matin dans les Yvelines, entre Mantes-la-Ville et Mézières-sur-Seine, tuant deux personnes. Voici cinq autres accidents de bus mortels qui ont marqué la France.

Deux personnes sont mortes et cinq autres sont en urgence absolue après la sortie de route d’un bus dans les Yvelines. La France a connu d’autres graves accidents de bus.

Rochefort (Charente-Maritime), 11 février 2016

Six adolescents ont perdu la vie dans cet accident qui a impliqué leur minibus scolaire et un poids lourd. Le minibus transportait 15 collégiens et lycéens. L’accident a été provoqué par la ridelle latérale du camion qui était ouverte au moment où les deux véhicules se sont croisés et qui a impacté le minibus.

En 2022, le chauffeur du camion a été condamné à cinq ans de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de La Rochelle.

Puisseguin (Gironde), 23 octobre 2015

Une collision entre un bus qui transportait des personnes âgées dans le cadre d’un voyage dans les Landes et un camion a provoqué la mort de 43 personnes. La plupart ont été brûlées vives.

L’accident est survenu alors que les deux véhicules circulaient dans des virages dangereux de la route départementale 17.

Mésinges (Haute-Savoie), 2 juin 2008

Cet accident est survenu lors d’une sortie scolaire, pourtant déprogrammée en raison d’une mauvaise météo. Une visite médiévale avait tout de même été maintenue et c’est sur le trajet que sept collégiens ont perdu la vie tandis que 25 autres élèves ont été blessés.

En effet, le bus affrété pour l’occasion s’est retrouvé piégé sur un passage à niveau. Un TER est arrivé à ce moment-là, à 93 km/h, et malgré le freinage d’urgence, le convoi a finalement percuté le bus.

La SNCF avait été condamnée lors du procès en 2013, une première en France.

Dardilly (Rhône), 17 mai 2003

Ce jour-là, un bus qui reliait Hanovre (Allemagne) à la Costa Brava (Espagne) a dérapé sur la chaussée glissante de l’autoroute A6. Ce sont 28 personnes qui ont perdu la vie, et 46 autres ont été blessées.

La vitesse du véhicule, 117 km/h par temps de pluie, a notamment été mise en cause lors du procès. Finalement, le gérant de la société d’autocar, poursuivi pour homicide par imprudence, a été acquitté par le tribunal de Hanovre.

Beaune (Côte d’Or), 31 juillet 1982

Il s’agit de l’accident de la route le plus meurtrier de France. Deux bus transportant des enfants ainsi que six voitures sont entrés en collision sur l’autoroute A6. Ce carambolage a provoqué la mort de 53 personnes, dont 46 enfants.

Après le drame, le ministère des Transports a décidé d’abaisser la vitesse des poids lourds, et des véhicules légers par temps de pluie, à 110 km/h au lieu de 130 sur autoroute et 80 au lieu de 90 sur route.