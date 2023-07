Départs en vacances : quelles sont les prévisions de Bison Futé pour ce gros week-end de chassé-croisé ?

Pour ce week-end de chassé-croisé entre juilletistes et aoutiens, Bison Futé prévoit des conditions de circulation très difficiles ces vendredi et samedi dans le sens des départs sur une majeure partie du territoire.

Un nouveau week-end chargé sur les grands axes routiers de l’Hexagone. Traditionnellement réputé pour ses multiples bouchons occasionnés par le départ des aoutiens et le retour des juilletistes, le dernier week-end de juillet 2023 ne dérogera pas à la règle.

Selon les prévisions de Bison Futé, la circulation sera très difficile (classée rouge) dans le sens des départs ce vendredi pour la moitié ouest du pays et difficile (classée orange) pour la moitié est de l’Hexagone. En ce qui concerne les retours, la circulation devrait être difficile dans toute la France ce vendredi.

© Bison Futé

L’organisme conseille ainsi d’éviter l’autoroute A10 entre Orléans et Bordeaux de 11h à 20h ce vendredi, ainsi l’autoroute A7 entre Lyon et Orange entre 14h et 21h. Il précise que l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc sera dense entre 9h et 23h vendredi. Enfin, le dernier conseil donné est de quitter ou traverser l’Ile-de-France et les grandes métropoles avant 12h.

Dans le sens des retours, Bison Futé déconseille d’emprunter vendredi l’autoroute A7 entre Orange et Lyon entre 13h et 19h, tout comme le tunnel du Mont Blanc pour accéder à la France entre 13h et 20h et l’autoroute A63 entre l’Espagne et Bayonne entre 9h et 14h.

Ce samedi, les principaux axes routiers seront encore plus saturés dans le sens des départs, avec une circulation annoncée comme très difficile par Bison Futé pour tout l’Hexagone. A l’inverse, seul le quart nord-ouest du pays conservera un niveau de circulation difficile dans le sens des retours ce samedi.

© Bison Futé

Le centre national d'information routière conseille aux usagers d’éviter l’autoroute A10 entre Orléans et Bordeaux entre 11h et 20h, l’autoroute A7 entre Lyon et Orange entre 6h et 19h et le tunnel du Mont-Blanc vers l’Italie de 6h à 21h. Il incite aussi ces derniers à éviter ce samedi l’autoroute A63 entre Bordeaux et Bayonne entre 11h et 19h et l’autoroute A9 entre Narbonne et l’Espagne entre 11h et 18h.

Sur le plan des retours ce samedi, Bison Futé déconseille la circulation sur l’autoroute A11 reliant Nantes au Mans entre 10h et 16h, sur l’autoroute A7 d’Orange à Lyon entre 12h et 18h et sur la nationale N165 de Quimper à Nantes entre 9h et 15h.

Pour éviter un trafic routier surchargé ce week-end, Bison Futé incite les vacanciers et autres voyageurs à prendre la route ce dimanche, que ce soit pour un départ ou un retour.