Fortes pluies à Paris : les images impressionnantes des inondations

Ce vendredi 28 juillet, le ciel bleu a fait place à de violents orages et à de fortes pluies sur une bonne partie du pays. À Paris, des rues ont rapidement été inondées suite à ces intempéries.

Une chute du mercure, et des averses. De fortes pluies ont touché Paris et l'Île-de-France ce vendredi, engendrant des inondations sur certaines voies de circulation et dans plusieurs stations de métro.

Sur les réseaux sociaux circulent des images impressionnantes de rues submergées. En pleine période estivale, nombreux ont été surpris par l'arrivée brutale de la pluie. Les escaliers de Montmartre ont été submergés par les eaux, comme on peut le voir sur cette vidéo relayée sur Twitter.

#Parijs heeft vanavond opnieuw prijs met felle buien en #onweer. Op iets meer dan 30 minuten tijd viel er 24 mm regen uit de lucht. Het water stroomt de trappen van #Montmartre af.



© Marie-ange Vingadassalom (via Météo Express)

Les transports en commun non plus n'ont pas été épargnés. A la gare Saint-Lazare, les fortes pluies ont traversé les murs, jusqu'à atteindre les quais de certains métros.

Paris métro Saint-Lazare ligne 14 le 28 juillet 2023 à 17h50. Quand il pleut un peu fortement sans que ça soit des pluies tropicales et bien les plafonds fuient. Pourtant cette ligne 14 est la plus moderne du réseau. Voilà ce que devient la France un peu pays où plus rien ne va

Les averses se sont toutefois peu à peu estompées en début de soirée sur la capitale. Elles pourraient potentiellement reprendre samedi, avant une accalmie jusqu'à mardi, selon les prévisions de Météo-France.