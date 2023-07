TGV retardés à Montparnasse : voici comment obtenir un dédommagement

La SNCF va dédommager les voyageurs qui ont été impactés par les retards de ce vendredi, en raison d'une panne de signalisation, qui a affecté le trafic. Elle va également proposer «des mesures compensatoires supplémentaires».

Après un début de week-end catastrophique, les voyageurs pourront retrouver le sourire. La SNCF dédommagera les usagers qui ont été perturbé ce vendredi, par des retards importants, à la Gare Montparnasse.

COMMENT EST CALCULÉ LE DÉDOMMAGEMENT ?

«Pour l’ensemble des voyageurs, SNCF Voyageurs appliquera les mesures commerciales habituelles, mais des mesures compensatoires supplémentaires sont également à l’étude», a précisé le siège. Toutefois, les mesures compensatoires supplémentaires n'ont pas encore été détaillées.

Pour l'heure, le montant du dédommagement est calculé en fonction du temps de retard. Pour un retard compris entre 30 minutes et une heure, la SNCF vous remboursera à hauteur de 25% du prix du billet. Entre deux et trois heures de retard, 50% du prix du billet et 75% pour un retard supérieur à trois heures. Il s'agit ici de la fameuse garantie G30 que la SNCF applique.

COMMENT LE REMBOURSEMENT VOUS SERA ATTRIBUÉ ?

Pour être éligible au remboursement, il faudra en faire la demande en ligne sur le site prévu à cet effet disponible ICI.

Le cas échéant et seulement si vous êtes éligible, le remboursement vous sera effectué par différentes façons : par virement (uniquement si la durée du retard est supérieure à 60 minutes), en points/minoration de forfait selon votre statut ou en bon d'achat pour un futur billet.

Pour rappel, une panne de signalisation sur une ligne à grande vitesse qui entraînait, ce vendredi soir, des retards pouvant aller jusqu'à deux heures environ, en gare de Paris-Montparnasse en plein chassé-croisé des vacances. Plusieurs trains étaient encore touchés ce samedi ouvrant droit également à des compensations en cas de retard.