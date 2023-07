Des véhicules d'époque font leur grande traversée de Paris ce dimanche

700 voitures anciennes et véhicules d'époque de plus de 30 ans vont prendre part à la 16e édition de la Traversée de Paris estivale, organisée par Vincennes en Anciennes, ce dimanche 30 juillet.

Les amateurs de vieilles voitures attendent ce rendez-vous estival. Ce dimanche 30 juillet, toute la matinée, la Traversée de Paris en anciennes, plus grand club multimarque de France, réunit autos, motos, vélos, tracteurs, bus, utilitaires légers de plus de 30 ans. Cette traversée de Paris insolite relie Vincennes à la Terrasse de l'Observatoire de Meudon.

Plaisir de la conduite et tourisme

Plus de 70 marques, du XIXe siècle aux années 90, seront représentées, avec un total de plus de 700 véhicules. «Pour les participants, qui viennent parfois de loin, cette Traversée est l'occasion de découvrir Paris sous un angle nouveau, d'allier plaisir de la conduite et tourisme dans une ambiance décontractée et chaleureuse sous le regard bienveillant des passants», indique Jacques André, président de Vincennes en Anciennes auprès du site Sortir à Paris.

Cette année, la thématique de l'édition estivale est consacrée aux places de la capitale. Une vingtaine de lieux ont donc été sélectionnés. Le parcours, d'une durée de quatre heures, ne sera dévoilé qu'au moment du départ, le matin même, lors de la remise du livre de route et de la plaque de rallye. L'exposition des voitures à Meudon durera quant à elle jusqu'à 16h.

A noter qu'il n'est pas nécessaire de posséder un véhicule ancien pour être présent. Le rendez-vous est donné dès 8h sur le parvis sud du Château de Vincennes. Les participants pourront se trouver sur le parcours de l'événement, dont le dress code suggéré est le blanc, et à l'arrivée à Meudon. Pour 10 euros par personne, ils pourront réserver une place à bord d'un des quatre bus à plate-forme, participer au pique-nique (en apportant ses victuailles) ou se rendre à Meudon en début d'après-midi.