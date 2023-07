Location airbnb pendant les JO 2024 : voici les règles à respecter

À moins d’un an de l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, de nombreux Franciliens envisagent de mettre en location leur logement l’été prochain. Toutefois, il existe quelques règles à respecter impérativement pour pouvoir inscrire son logement sur Airbnb.

Alors que les Jeux Olympiques de Paris 2024 s’ouvriront dans moins d’un an, des Franciliens proposent d’ores et déjà leur logement à la location, afin d’accueillir des touristes venus assister aux compétitions sportives dans la capitale. Pour ce faire, les propriétaires doivent respecter un certain nombre de règles auprès de la mairie et des plates-formes de location.

Comme pour chaque grand événement accueilli par la ville de Paris, les locations sur des sites comme Airbnb explosent, et les Jeux Olympiques ne devraient pas faire exception, bien au contraire. Selon un récent sondage Ifop pour le Figaro, environ 20% des Franciliens, qui n’ont jamais loué leur bien, prévoient de le faire sur la période des Jeux.

Les sous-locations interdites

Pour pouvoir louer son logement, la loi est claire : il faut effectuer une déclaration en ligne sur le site de la mairie de Paris, afin d’obtenir un numéro d’enregistrement, puis souscrire à une assurance. En plus de la Garantie Hôte d'Airbnb et de l'Assurance hôte d’Airbnb, l’entreprise recommande en effet sur son site de «disposer d'une assurance responsabilité civile et d'une protection des biens adaptées» et de bien lire les conditions et politiques d'assurance.

Ensuite, il n’est pas possible de louer son bien plus de 120 jours par an, consécutifs ou non. Il est donc important de vérifier si le nombre de jours loués n’excède pas la limite avant de mettre son logement disponible sur les sites de location. Par ailleurs, chaque séjour ne doit pas dépasser 90 jours pour un même locataire.

Enfin, il est illégal pour un locataire de louer son logement sans l’accord du propriétaire. Sans autorisation écrite de sa part dans les quinze jours suivant le premier jour de location, «toute sous-location totale ou partielle est interdite», rappelle l’article L.145-31 du Code du Commerce. Il est également interdit de sous-louer un logement social ou une chambre de bonne.

Des quartiers plus demandés

À l’occasion de la période des Jeux Olympiques, les touristes devraient se tourner davantage sur certains arrondissements de la capitale, en raison des prix plus abordables de leurs logements. À ce titre, les quartiers les plus demandés sont le 18e, le 15e, le 11e, le 10e et enfin le 19e. Cela s’explique également par le fait qu’il s’agit d’arrondissements composés majoritairement d’habitations et non de bureaux, et qu’il y a donc plus de résidences principales.

Enfin, de nombreux touristes pourraient également se tourner vers la banlieue, qui attire aussi, notamment en raison de ses prix et de sa proximité immédiate avec la capitale, pour certaines villes comme Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), ou encore Montreuil (Seine-Saint-Denis).