Vente de 300.000 billets de train à prix réduit : comment en bénéficier ?

La SNCF met en vente ce lundi 31 juillet et mardi 1er août, 300.000 billets de TGV et Intercités à petits prix, fixés à 29, 39 ou 49 euros.

Nouvelle opération séduction pour la SNCF. Critiquée pour ses prix jugés trop élevés, la compagnie ferroviaire lance une nouvelle campagne de vente de billets à «petits prix» ces 31 juillet et 1er août. 300.000 billets sont ainsi disponibles aux prix de 29, 39 ou 49 euros.

Les trajets qui font l’objet de l’offre sont répartis sur l’ensemble du territoire et notamment sur des destinations appréciées des Français durant l’été. Le directeur général de Voyages SNCF, Alain Krakovitch, a expliqué cette opération. «La très grande majorité sera à 29 et 39 euros. Nous souhaitons permettre à ceux qui réservent à la dernière minute de pouvoir voyager en train. Nous savons que tout le monde ne peut pas prévoir ses vacances plusieurs mois à l’avance et bénéficier des meilleurs prix à l’ouverture des ventes».

Parmi les destinations, Lille ou Nancy à 29€, La Rochelle, Lyon ou Grenoble à 39€ ou encore Marseille à 49€.

Comme à chaque vente «petits prix» organisée par la SNCF, le principe du premier arrivé premier servi est mis en place. Il faut donc être rapide pour pouvoir profiter de cette nouvelle vente flash.

Pour profiter de la vente il faut se rendre directement sur le site de la société de chemins de fer.

Il est également possible de réserver un billet en première classe pour seulement un euro de plus.

70% des billets du mois d’août encore disponibles

La SNCF a également pour objectif de remplir ses trains. A quinze jours du début du mois d’août, 70% des places à bord de ses trains étaient encore disponibles à la vente, dont une grande partie en première classe.

Autre opération séduction, celle des jeunes qui sont sensibles aux prix attractifs. Pour les détenteurs de la carte Avantage jeune, la SNCF a offert le 17 juillet dernier un bon d’achat de 10 euros pour les TGV et les Intercités, valable jusqu’au 30 septembre mais qui peut servir à l’achat de billet courant jusqu’au 9 décembre 2023.