Comment le couple Macron a réaménagé le Fort de Brégançon

L'heure est aux vacances pour Brigitte et Emmanuel Macron qui, cette année encore, passent leurs congés d'été au Fort de Brégançon. Résidence estivale des chefs d'Etat français, le couple présidentiel a réaménagé l'endroit notamment pour y accueillir ses petits-enfants.

Une petite pause estivale. Situé à Bormes-Les-Mimosas, dans le Var, le Fort de Brégançon a bien changé depuis que le général de Gaulle en a fait une résidence secondaire officielle des chefs d'Etat français en 1968.

Et même un peu plus encore depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir depuis 2017, et sous les bons conseils de son épouse Brigitte.

Après un rapide séjour pendant le week-end de Pentecôte, le couple présidentiel est de retour sur place pour quelques jours de repos. Cet été, les trois enfants de Brigitte Macron devraient eux-aussi faire parti du séjour.

«Une maison qui vit»

«Depuis que le couple Macron est là, tout le mobilier et toute la décoration ont changé. On voit qu'ils reçoivent les enfants, les petits-enfants, car les canapés sont beaucoup moins fragiles qu'avant, ça fait une maison qui vit», avait expliqué Valérie Collet, de l'Office du tourisme de Bormes-les-Mimosas.

Le journaliste politique Guillaume Daret, qui a écrit un livre sur l'emblématique fort médiéval (Le Fort de Brégançon : histoire, secrets et coulisses des vacances présidentielles, NDLR), avait même précisé dans son ouvrage que la cuisine est la première chose qu’ils ont changée.

Mais le principal réaménagement de l'endroit a surtout consisté pour le couple Macron à installer une piscine en 2018. D'une valeur de 34.000 euros - montant prélevé sur le budget de 150.000 euros alloué au Fort -, son coût, révélé dans la presse, avait provoqué une certaine polémique que l'Elysée balaiera en affirmant que ce montant permettra de «réduire à long terme les coûts de surveillance des baignades en mer», évalués à environ 60.000 euros.

En outre, s'il existe au Fort de Brégançon une plage privée, celle-ci est visible depuis la côte et n'offre donc aucune tranquillité.

D’une profondeur de 1,20 mètre, pour une dimension de 10 mètres sur 4, la piscine hors-sol n’a pas été enterrée afin de «respecter les lieux».

Déjà sur place

Brigitte et Emmanuel Macron sont arrivés samedi 29 juillet à Bormes-les-Mimosas, de retour d'une visite au Sri Lanka. Si le chef de l'Etat est pour l'heure resté discret, son épouse a, elle, été aperçue en promenade avec leur chien, Némo, un labrador.

Comme les années précédentes, le programme d'Emmanuel Macron n'est pas dévoilé, mais le président participera, comme tous les ans, à la cérémonie de commémoration du Débarquement en Provence à la mi-août à Bormes-les-Mimosas.

Il a également pris l'habitude d'y recevoir des dirigeants étrangers comme le président russe Vladimir Poutine en 2018 ou la chancelière allemande Angela Merkel en 2020. A ce stade, aucune information n'a été donnée sur une éventuelle invitation.